الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 كانون الأول 2023 ساعة 19:59

حماس:لا علم للحركة حول ما نشرته رويترز بشأن مقترح مصري

حماس:لا علم للحركة حول ما نشرته رويترز بشأن مقترح مصري
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: "لا علم لحركة حماس حول ما نشرته وكالة رويترز، منسوبا لمصادر أمنية مصرية.

وجدد الرشق التأكيد بانه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان .

وأضاف: "تسعى قيادة الحركة بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتا، وشعبنا يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدن مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مصرية، اليوم الإثنين، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، رفضتا عرضا مصريا بالتخلي عن السيطرة على قطاع غزة، مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت الوكالة أن المقترح المصري تضمن أيضًا تعهدًا بعدم ملاحقة قادة الحركتين، كما تضمن إجراء انتخابات في القطاع. وكان وفدان من حركتي حماس والجهاد قد زارا القاهرة لبحث المقترح المصري.

وترأس وفد حماس الذي وصل إلى مصر يوم الأربعاء الماضي، رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية؛ فيما ترأس الأمين العام لحركة الجهاد، زياد النخالة، وفد الحركة الذي وصل أمس، الأحد، إلى القاهرة.

وخلال الأيام الماضية، تحدثت التقارير الإسرائيلية عن مقترح قدمته مصر إلى إسرائيل وحماس، للدفع قدما باتفاق جديد، يتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة على عدة مراحل وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو "ما زالت تدرس الاقتراح المصري، إذ من المقرر أن يطرح الموضوع للمناقشة في وقت لاحق اليوم (الإثنين)، خلال اجتماع ‘كابينيت الحرب‘".
رقم : 1104812
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
25 كانون الأول 2023
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
25 كانون الأول 2023
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
25 كانون الأول 2023
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
25 كانون الأول 2023
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
25 كانون الأول 2023
ماذا طلب الرئيس الايراني من البابا فرنسيس في رسالة بعثها له؟
ماذا طلب الرئيس الايراني من البابا فرنسيس في رسالة بعثها له؟
25 كانون الأول 2023
الادميرال سياري: ايران قوة رائدة بالمنطقة بمجال الصواريخ والمسيرات الذكية
الادميرال سياري: ايران قوة رائدة بالمنطقة بمجال الصواريخ والمسيرات الذكية
25 كانون الأول 2023
عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة
عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة
25 كانون الأول 2023
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
عبداللهيان: عمليات المقاومة تهدف لإيقاف الحرب على غزة
23 كانون الأول 2023
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
قائد الثورة : احداث غزة كشفت القناع عن الوجه المزيف للحضارة الغربية
23 كانون الأول 2023
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
23 كانون الأول 2023
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
23 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"هآرتس": نتنياهو هو الشخصية السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي ارتكبت الكثير من الأخطاء
انضمام البحرين لتحالف يحمي "إسرائيل".. مغامرة خاسرة
الجرائم الشنيعة بحق المدنيين في غزة.. "إسرائيل" تخسر عسكريا وأخلاقيا
هجمات المقاومة على القاعدة الأمريكية في العراق