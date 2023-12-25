صحيفة صهيونية: نتنياهو يعمل على تحقيق الهجرة الطوعية لسكان غزة

وأضافت الصحيفة على صفحتها الإلكترونية، أن هذه التصريحات جاءت ردا على النائب من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، داني دانون، خلال اجتماع عقدته كتلة الحزب، الإثنين.



ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله: "مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين، ونحن نعمل على حلها".



بدوره، قال دانون في ذات الجلسة: "العالم يناقش هذا الأمر بالفعل، وزير الهجرة الكندي (مارك ميلر) تحدث عن هذه الأمور علنا، وكذلك فعلت نيكي هيلي (مرشحة جمهورية محتملة للرئاسة الأمريكية)".



وأضاف: "يجب علينا تشكيل فريق في إسرائيل يعتني بهذه القضية ويتأكد من أن كل من يريد مغادرة غزة إلى دولة ثالثة، يمكنه القيام بذلك".



وتابع دانون: "يجب أن يكون هذا منظما، لما له من أهمية استراتيجية لليوم التالي للحرب".



وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو رد على دانون قائلا: "نحن نعمل على ذلك".



وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اقترح دانون قضية الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة.



ولعدة مرات، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لدول أوروبية وعربية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج.