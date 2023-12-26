الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 09:47

ايران ومصر تناقشان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

ايران ومصر تناقشان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
وهنأ وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، مصر على نجاح إجراء الانتخابات الرئاسية التي جرت اخيرا، وأكد على ضرورة متابعة التوافقات بين الرئيسين.

وتبادل رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني مع نظيره المصري القضايا والتطورات المتعلقة باجتياح الكيان الصهيوني لقطاع غزة والوضع في الضفة الغربية، وضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب والاهتمام بالوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك إرسال مساعدات إنسانية دولية لاهل غزة.

من جانبه أبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري وفقا لارنا، اهتمامه بالمحادثة الهاتفية الأخيرة بين رئيسي البلدين، وأعرب عن تقديره لجهود وإجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم اهل غزة.

كما أكد على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة من أجل تخفيف الوضع الماساوي في هذه المنطقة.

وثمن سامح شكري استعداد إيران لإرسال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1104949
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكشف عن الطيارين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم في غزة
الكشف عن الطيارين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم في غزة
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
26 كانون الأول 2023
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
26 كانون الأول 2023
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
26 كانون الأول 2023
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
26 كانون الأول 2023
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
26 كانون الأول 2023
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
26 كانون الأول 2023
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
26 كانون الأول 2023
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
25 كانون الأول 2023
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
25 كانون الأول 2023
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
25 كانون الأول 2023
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
25 كانون الأول 2023
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
25 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج