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الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 10:15

الاحتلال يعتقل في بيت لحم 15فلسطينيا بينهم فتاتان وصحفي

الاحتلال يعتقل في بيت لحم 15فلسطينيا بينهم فتاتان وصحفي
وأفاد مصدر أمني لمراسل "وكالة الانباء والمعلومات لفلسطينية (وفا)"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، كلا من الصحفي حمد علي طقاطقة (31 عاما)، وأحمد فيصل طقاطقة (47 عاما)، وعمران عبد ربه ثوابتة (24 عاما)، ومحمد عماد ثوابتة، ومحمد خالد طقاطقة، ومحمد صلاح ديرية، وعدي ماهر ثوابتة، وحسن محمود طقاطقة، وفادي محمد طقاطقة، ويوسف محمد طقاطقة.

وفي مخيم عايدة شمالا، اعتقل الاحتلال الشقيقين الأسيرة ليندا منير جعارة (30 عاما)، وموسى جعارة (26 عاما)، وياسمين أبو سرور (25 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات في المخيم أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع دون ان يبلغ عن إصابات.

وفي بلدة الخضر جنوبا، تم اعتقال الأسيرين المحررين، ربيع رزق عطوان (30 عاما)، واكرم ابراهيم صلاح (40 عاما)، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.
مصدر : وكالات
رقم : 1104955
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