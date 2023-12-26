أنباء عن لقاء مرتقب بين البرهان وحميدتي في اوغندا

واشارت الصحيفة الى انه بحسب المعلومات ينتظر أن يعقد اللقاء في عاصمة إقليمية وذلك عقب إعلان البرهان، في خطاب أمام ضباط في قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، أنه وافق على الذهاب إلى التفاوض في وقت قريب.



وقال البرهان في خطابه في قاعدة عسكرية بولاية البحر الأحمر الخميس الماضي إنه موافق على الذهاب إلى التفاوض مع «الميليشيا»، وإنه يرفض أي اتفاق سلام فيه «مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني»، وإن القوات ستظل متماسكة وقوية وضامنة لأمان السودان. وتعهد بمحاسبة ما وصفه بـ«سرطان قوات الدعم السريع»، متعهداً بمحاسبة ما أسماه «كل متخاذل ومتهاون في عملية استيلاء الدعم السريع على مدينة ود مدني».