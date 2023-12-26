لوكاشينكو: الأسلحة النووية الروسية في مكانها اللازم وبحالة جيدة

وقال لوكاشينكو للصحفيين: "لقد مر وقت طويل منذ أن تم تسليم الرؤوس الحربية، أخبرتكم عند الانتهاء من ذلك في سبتمبر أو في بداية أكتوبر.. كل شيء في مكانه، وفي حالة جيدة".



وأوضح ألكسندر لوكاشينكو أن الجيش يتدرب يوميا، قائلا: "نحن نتعلم كل يوم، حتى أعضاء فاغنر السابقين الذين بقوا معنا يعملون اليوم في وحداتنا، ينقلون الخبرة اللازمة".



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 25 مارس الماضي أن موسكو بناء على طلب مينسك، ستنشر أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروس، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أراضي حلفائها.



هذا وأكد دبلوماسي روسي رفيع أنه لا يمكن الحديث عن سحب الأسلحة النووية التكتيكية الروسية من بيلاروس إلا بعد تخلي واشنطن وحلفائها عن نهجهم المدمر وسحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا.