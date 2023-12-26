الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 10:51

هکذا ترد حماس على حديث نتنياهو عن ‘‘هجرة طوعية‘‘ للفلسطينيين

هکذا ترد حماس على حديث نتنياهو عن ‘‘هجرة طوعية‘‘ للفلسطينيين
وقالت الحركة في بيان: "ما ورد على لسان مجرم الحرب نتنياهو حول عمله مع دول لتمرير مخطط "هجرة طوعية" لأبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، هو مخطط سخيف ومحاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان بعد فشله وجيشه النازي في تحقيق أهدافهم، ظانا أنه يستطيع أن يهرب من استحقاق وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية".

وأضاف البيان: "شعبنا الفلسطيني المرابط أكد موقفه الحاسم برفض الترحيل والنزوح، وأن لا هجرة ولا خيار سوى الثبات على أرضنا، ولن يسمح لهذا العدو الغريب الدخيل على أرضنا بأن يمرر أي مخطط يطمس فيه قضيتنا أو يبعد فيه شعبنا عن أرضه ومقدساته".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام صهيونية عن نتنياهو قوله خلال جلسة لحزب الليكود، إنه يدفع باتجاه هجرة طوعية لسكان غزة إلى بلدان أخرى، وأكد رئيس وزراء الاحتلال أن "العمل جار لإيجاد دول تريد استيعاب سكان غزة كلاجئين".
مصدر : وكالات
رقم : 1104967
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكشف عن الطيارين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم في غزة
الكشف عن الطيارين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم في غزة
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
26 كانون الأول 2023
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
26 كانون الأول 2023
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
26 كانون الأول 2023
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
26 كانون الأول 2023
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
26 كانون الأول 2023
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
26 كانون الأول 2023
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
26 كانون الأول 2023
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
25 كانون الأول 2023
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
25 كانون الأول 2023
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
25 كانون الأول 2023
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
25 كانون الأول 2023
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
25 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج