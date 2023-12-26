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الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 11:06

‘‘القسام‘‘ تعلن استهداف قوة صهيونية قوامها 40 جنديا في جباليا شمال غزة

‘‘القسام‘‘ تعلن استهداف قوة صهيونية قوامها 40 جنديا في جباليا شمال غزة
وقالت "القسام" في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي بيان منفصل أكدت "القسام"، تمكن مقاتليها من "تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت "كتائب القسام" أنها "استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "الياسين 105" وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس".
مصدر : وكالات
رقم : 1104974
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