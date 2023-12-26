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الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 11:11

بوتين يرسل أطيب تمنياته لقائد الثورة الاسلامية ولرئيس إيران

بوتين يرسل أطيب تمنياته لقائد الثورة الاسلامية ولرئيس إيران
وقال بوتين لوزير التجارة والصناعة والمناجم الإيراني عباس علي آبادي: أطيب التمنيات لزميلنا الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وقائد الثورة الاسلامية أية الله السيد علي خامنئي .

وعقد في وقت سابق من يوم الاثنين اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سان بطرسبرغ، عاصمة الشمال الروسية، وتم خلاله توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران، وستحل الاتفاقية الجديدة محل الاتفاقية المؤقتة المعمول بها منذ العام 2019.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلاً من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، ويقدر سوق الاتحاد بنحو 190 مليون مستهلك.

أنشئ الاتحاد مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
مصدر : وكالات
رقم : 1104978
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