نيجيريا: ارتفاع حصيلة الهجمات في ولاية بلاتو إلى أكثر من 450 بين قتيل وجريح

ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات في ولاية بلاتو وسط نيجيريا، اليوم الثلاثاء، إلى 163 شخصاً وأكثر من 300 جريح، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.



وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن السلطات المحلية، أمس الإثنين، أنّه تم العثور على 113 جثة من قتلى الهجمات.



وقال عضو البرلمان بالولاية، ديكسون تشولوم: "تم الإبلاغ أيضاً عن مقتل 50 شخصاً على الأقل في عدة قرى في منطقة باركين- لادي".



وأكد رئيس حكومة إقليم بوكوس الإداري للوكالة أنه تم العثور على "أكثر من 300 ضحية" ونقلوا إلى المستشفى.



وبدأت سلسلة من الهجمات من قبل مسلحين في ولاية بلاتو ليلة الأحد. وفي البداية، تم الإبلاغ عن 16 حالة وفاة.



ووصف حاكم ولاية بلاتو، كيليب موتفوانغ، الهجمات بأنها "همجية ووحشية وغير مبررة"، مضيفاً "ستتخذ الحكومة إجراءات استباقية للحد من الهجمات المستمرة على المواطنين الأبرياء".



من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية عبر منصة "إكس" إن "السلطات النيجيرية فشلت دائماً في محاولاتها لوضع حد لهذه الهجمات المتكررة في ولاية بلاتو".



ويعيش سكان المناطق الشمالية الغربية والوسطى من نيجيريا في خوف دائم من الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة، وعصابات إجرامية، تنهب القرى وتقتل أو تخطف سكانها.