الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 11:32

نيجيريا: ارتفاع حصيلة الهجمات في ولاية بلاتو إلى أكثر من 450 بين قتيل وجريح

نيجيريا: ارتفاع حصيلة الهجمات في ولاية بلاتو إلى أكثر من 450 بين قتيل وجريح
ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات في ولاية بلاتو وسط نيجيريا، اليوم الثلاثاء، إلى 163 شخصاً وأكثر من 300 جريح، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن السلطات المحلية، أمس الإثنين، أنّه تم العثور على 113 جثة من قتلى الهجمات.

وقال عضو البرلمان بالولاية، ديكسون تشولوم: "تم الإبلاغ أيضاً عن مقتل 50 شخصاً على الأقل في عدة قرى في منطقة باركين- لادي".

وأكد رئيس حكومة إقليم بوكوس الإداري للوكالة أنه تم العثور على "أكثر من 300 ضحية" ونقلوا إلى المستشفى.

وبدأت سلسلة من الهجمات من قبل مسلحين في ولاية بلاتو ليلة الأحد. وفي البداية، تم الإبلاغ عن 16 حالة وفاة.

ووصف حاكم ولاية بلاتو، كيليب موتفوانغ، الهجمات بأنها "همجية ووحشية وغير مبررة"، مضيفاً "ستتخذ الحكومة إجراءات استباقية للحد من الهجمات المستمرة على المواطنين الأبرياء".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية عبر منصة "إكس" إن "السلطات النيجيرية فشلت دائماً في محاولاتها لوضع حد لهذه الهجمات المتكررة في ولاية بلاتو".

ويعيش سكان المناطق الشمالية الغربية والوسطى من نيجيريا في خوف دائم من الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة، وعصابات إجرامية، تنهب القرى وتقتل أو تخطف سكانها.
مصدر : وكالات
رقم : 1104985
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
26 كانون الأول 2023
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
26 كانون الأول 2023
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
26 كانون الأول 2023
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
26 كانون الأول 2023
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
26 كانون الأول 2023
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
26 كانون الأول 2023
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
25 كانون الأول 2023
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
25 كانون الأول 2023
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
25 كانون الأول 2023
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
25 كانون الأول 2023
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
25 كانون الأول 2023
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
25 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج