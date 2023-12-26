غارات متواصلة للاحتلال على قطاع غزة

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء عدّة أحزمة نارية عنيفة جداً شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.



وقصفت الزوارق الحربية للاحتلال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلقت قذائفها المدفعية باتجاه المناطق الشمالية للنصيرات المطلة على الساحل وسط قطاع غزة.



وأفاد مصدر صحفي بغارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج في غزة، في الوقت الذي تعرضت المناطق الشرقية لقطاع غزة لقصفٍ عنيف.



وشن الاحتلال الإسرائيلي، بحسب مراسلنا، غارات استهدفت غرب مدينة خان يونس قرب مجمع ناصر الطبي وفي محيطها، مشيراً إلى تنفيذ أحزمة نارية قرب المستشفى الذي وصله العديد من الإصابات.



واستهدفت مدفعية الاحتلال طواقم الهلال الأحمر خلال نقلها عدداً من الشهداء في مدينة خان يونس، كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة.



وبينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الاثنين، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 20 ألفاً و674 شهيداً و54536 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت عدوانها بأشكال متعددة بين إعدامات ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الإنسانية للنازحين.



وفي إشارة إلى مأساوية الوضع، لفت القدرة إلى أن الطواقم الطبية تفاضل بين الحالات الحرجة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مضيفاً: "نفقد عشرات الأرواح يومياً نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية".



من جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بعد 80 يوماً من مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، المحكمة الجنائية الدولية إلى تجاوز الضغوط السياسية وتحمّل مسؤوليتها التاريخية في "محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب".