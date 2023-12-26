الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 11:54

غارات متواصلة للاحتلال على قطاع غزة

غارات متواصلة للاحتلال على قطاع غزة
نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء عدّة أحزمة نارية عنيفة جداً شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وقصفت الزوارق الحربية للاحتلال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلقت قذائفها المدفعية باتجاه المناطق الشمالية للنصيرات المطلة على الساحل وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر صحفي بغارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج في غزة، في الوقت الذي تعرضت المناطق الشرقية لقطاع غزة لقصفٍ عنيف.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، بحسب مراسلنا، غارات استهدفت غرب مدينة خان يونس قرب مجمع ناصر الطبي وفي محيطها، مشيراً إلى تنفيذ أحزمة نارية قرب المستشفى الذي وصله العديد من الإصابات.

واستهدفت مدفعية الاحتلال طواقم الهلال الأحمر خلال نقلها عدداً من الشهداء في مدينة خان يونس، كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة.

وبينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الاثنين، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 20 ألفاً و674 شهيداً و54536 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت عدوانها بأشكال متعددة بين إعدامات ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الإنسانية للنازحين.

وفي إشارة إلى مأساوية الوضع، لفت القدرة إلى أن الطواقم الطبية تفاضل بين الحالات الحرجة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مضيفاً: "نفقد عشرات الأرواح يومياً نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية".

من جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بعد 80 يوماً من مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، المحكمة الجنائية الدولية إلى تجاوز الضغوط السياسية وتحمّل مسؤوليتها التاريخية في "محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب". 
مصدر : وكالات
رقم : 1104990
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
26 كانون الأول 2023
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
26 كانون الأول 2023
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
26 كانون الأول 2023
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
26 كانون الأول 2023
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
26 كانون الأول 2023
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
26 كانون الأول 2023
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
25 كانون الأول 2023
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
25 كانون الأول 2023
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
25 كانون الأول 2023
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
25 كانون الأول 2023
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه
25 كانون الأول 2023
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
في ظل "عدوان فاشي صهیونی"... حماس تصدر بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين
25 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج