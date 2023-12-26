الكشف عن الطيارين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم في غزة

اكثر من 80 يوما مرت على العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، وما يزال الكيان الصهيوني يشنّ إعتداءاته البربرية، وفيما يقف عاجزاً أمام القتال العسكري المباشر مع فصائل المقاومة، نراه منخرطا في القصف الأعمى وقتل المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، دون أي مبرر أو استراتيجية واضحة غير التي تبنّاها بإرتكاب الإبادة الجماعية بحقّ أهالي القطاع.ورغم أن جريمة الحرب المفتوحة والإبادة الجماعية المتعمدة هذه يتم تبريرها من قبل وسائل الإعلام الغربية باعتبارها اليد العليا للصهيونية في الحرب وتحت ستار "الدفاع المشروع"، إلاّ أن حجم الجرائم المهول بحق المدنيين الفلسطينيين كشفت عن الوجه الوحشي والقبيح لهذا الكيان، وبات الرأي العام العالمي على دراية بحقيقته الإجرامية.في السياق، يتساءل الكثير في أنحاء العالم: كيف يمكن للناس أن يكونوا على استعداد، على الرغم من أوامر رؤسائهم، لإسقاط عشرات الكيلوجرامات من القنابل بطريقة همجية على رؤوس المضطهدين والأبرياء، والاستمرار في قتل النساء والأطفال بشكل أعمى عن دراية مُسبقة؟ ولماذا يستمر هذا العمل اللاإنساني؟بناءاً على ذلك؛ توصّل موقع "نور نيوز" إلى قناعة مفادها أنه ربما يؤدي فضح جرائم هذه الوحوش المُتستّرة خلف قناع البشرية إلى خلق أجواء في الرأي العام العالمي ضد هؤلاء المجرمين، وتدفعهم للتراجع عن جزء من جرائمهم على الأقل.ومع التحقيقات المستمرة خلال هذه الفترة، حصلت "نورنيوز" على التفاصيل النهائية لبعض هؤلاء الطيارين المجرمين الذين إرتكبوا العديد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، والتي سيتم نشرها في سلسلة تقارير متواصلة خلال الأيام المقبلة.أولاً: أحد هؤلاء الطيارين شخص يدعى « غاي مور» (Guy Mor) يسكن في مدينة حيفا وتخرج بدرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هرتسليا عام 2011، ولديه طفلين من زوجته "ياعيل زاك مور" (Yael Zach - Mor).كان مور طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي منذ عام 2003، ومن 2014 إلى 2016 كان رئيسا لقسم العمليات، ومن 2016 إلى 2018 كان رئيسًا لمكتب قيادة القوات الجوية، ومن 2018 إلى 2020 تولى منصباً كبيرا في إدارة الإنتاج في سلاح الجو الإسرائيلي، ومن 2020 إلى 2023 كان رئيسا لفرع «network disaster».لديه أخ اسمه "روي مور" (Roy Mor) وأخت تدعى "روني مور" Roni Mor)) ومن بين أماكن تنقلاته "حديقة يوشوا في تل أبيب" و"نادي جيمي هو للرقص" و"شاطئ ريف راف في خليج إيلات".غاي مور موجود على انستغرام تحت اسم «guy.mor» و «guymor2001» وعلى فيسبوك تحت عنوان «guy_mor» .ثانياً: الطيار الثاني هو أدير إيريميسكو (Adir Irimescu)، من سكان الخضيرة في حيفا وهو مهندس ميكانيكي في سلاح الجو الإسرائيلي، مخطوب من امرأة تدعى «اُلا ييل غالوبيخ» (Ola Yael Golubikh) منذ ديسمبر 2022.ومن عام 2017 إلى عام 2020، أدار "إيريميسكو" مشروع المركبات في وزارة الحرب الإسرائيلية، ومنذ نوفمبر 2020، يعمل كمهندس ميكانيكي في القوات الجوية في مجال المروحيات والطائرات بدون طيار.ثالثا: الطيار الثالث هو طيار متقاعد يدعى "كوبي ريجيف" (Kobi Regev) وله أكثر من 4200 ساعة طيران ومن سكان تل أبيب، شارك في أكثر من 500 عملية مع طائرات F16 وسكاي هوك وتولى القيادة لمدة 23 عاما من عام 1985 إلى عام 2008. من ضمن ذلك أنه كان مسؤولاً عن الإعتداءات الجوية في الحرب الثانية مع لبنان.كما توجد لديه خبرة إدارية عليا في القوات العسكرية الإسرائيلية ومنشآت الدفاع، والقيادة الحساسة في مركز القيادة والتحكم بالقوات الجوية، وملحق دفاعي خارج إسرائيل ومؤسسة دفاعية في عدد كبير من الوفود والمهمات بين عامي 2013 و2016.يشغل كوبي ريغو منصب الرئيس التنفيذي لشركة Krypton Sec LTD ومستشارا أمنيا في الأسواق الخارجية منذ ما يقرب من سبع سنوات منذ عام 2017، وعمل أيضا كمدرب طيران في مدرسة الطيران وطيارا في فريق الطيران التابع للقوات الجوية الإسرائيلية.ينشط هذا الطيار الإجرامي أيضا في مواقع التواصل تحت إسم «Kobi Regev» على لينكدين، وتحت اسم «kobi_regev» على انستغرام.رابعا: الطيار "يوتام بريت" (Yotam Brait) من مواليد مدينة "جان ياونه" وسط فلسطين المحتلة في محيط منطقة أشدود. وبحسب ما أعلنه بأنه مقيم في "تل أبيب"، لكن روني كورييل برايت بارت، زوجته (Roni Kuriel Braitbart )، وهما متزوجان منذ سبتمبر/أيلول 2016، تعيش في مدينة كريات جات (Kiryat Gat)، على بعد 56 كيلومترا جنوب تل أبيب."يوتام" خريج جامعة بن جورين، وله طفلان، ويتمتع بخبرة 13 عاما في قسم الدفاع والفضاء في سلاح الجو الإسرائيلي. وشغل من 2010 إلى 2013 منصب مدير المشروع، و من 2013 إلى 2015 مدير الإنتاج، و من 2015 إلى 2017 رئيس قسم التدريب، و من 2017 إلى 2019 كان مدير العمليات لمساعد السرب، ومنذ 2019 كان مسؤولاً عن إدارة المنتجات في القوات الجوية.وهذا الطيار في الجيش الصهيوني حاضر ونشط في شبكات التواصل الاجتماعي تحت اسم «yotam_brait» على إنستغرام، وباسم "Yotam Brait" على فيسبوك، وباسم "Yotam Braitbart" على لينكدين.يعتبر يوتام بريت الذي يعرف بين رفاقه بـ "سلطان القصف" على المناطق السكنية، العامل الرئيسي وراء قصف المناطق السكنية المأهولة، بما فيها برج السلام، في مخيم جباليا الواقع في قطاع غزة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وعلاوة على إعتداءات أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني، بينهم 150 طفلا.كما قصف عدة أبراج ومباني سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، على الأقل يومي 2 نوفمبر و14 ديسمبر، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 200 فلسطيني، بينهم 65 طفلا ورضيعا.خامسا: "كفير ادات" (Kfir Adut) هو رائد في سلاح الجو الإسرائيلي، طيار لمقاتلة وطيار بدون طيار ويعيش في تل أبيب، وقد أشاد به رئيسه اللواء في يناير 2020 لأدائه الاستثنائي.وهو ينشط في شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان (كفير ادات) (Kfir Adut) على موقع لينكدين وتحت اسم (كفير أدوت) (kfiradut) على موقع إنستغرام.وكان ل" كفير" دور جليّ جداً في تفجير مركز أبو دلال التجاري وعدد من الأبراج السكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أيام 21 أكتوبر، و30 اكتوبر و 19 نوفمبر، وأسفرت مشاركته في هذه الإعتداءات عن استشهاد أكثر من 1800 فلسطيني بينهم 600 طفل، كما أدت عملية القصف المجنونة التي شارك فيها في 4 ديسمبر على خانيونس جنوب قطاع غزة، إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، بينهم 125 طفلا.سادسا: «جاي آلون» (Guy Alon) ولد ويعيش في بلدة "كاركور" (Karkur) في مدينة حيفا، وله مسيرة طويلة في مجال الطيران الحربي والتدريب في سلاح الجو الصهيوني.ينشط آلون في شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «Guy Aln» على فيسبوك، و «Guy Alon» على لينكدين، وتحت مسمى «guyaln123» على موقع اينستغرام.وقد شارك هذا الطيار الصهيوني في إعتداءات سلاح الجو الصهيوني خلال الـ 73 يوما الماضية ضد شعب غزة المظلوم، بما في ذلك قصف مستشفيين، المعمداني والشفاء.وعلى وجه الخصوص كان آلون مشاركاَ في الإعتداءات على المناطق السكنية و6 مساجد ومستشفى الأمل في خان يونس في 3 ديسمبر، وفي القصف المستمر للمنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان ومخيم جباليا شمال قطاع غزة في 6 كانون الأول/ديسمبر والتي أسفرت على الأقل عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني، بينهم 165 طفلاً.سابعا: «تال زَهَوي» (Tal Zahavi) يعيش في تل أبيب وتخرج من جامعة حيفا، وله أكثر من 23 عاما من الخبرة في سلاح الجو الصهيوني.يتمتع بخبرة 3 سنوات في إدارة تطوير الأعمال في شركة "رافائيل" الأمريكية لصناعة الأسلحة، كما شغل منصب المساعد الإداري في وزارة الحرب الإسرائيلية لمدة تزيد قليلاً عن عام، ويعمل منذ مايو 2023 كطيار لطائرة هليكوبتر، ويعمل أيضا طياراً في خدمة «Brook Aviation» الجوية.وشارك هذا الطيّار الصهيوني بشكل فعال في العدوان الجوي ضد سكان غزة على مدار الـ 73 يوما الماضية، ومن بينها يمكننا أن نذكر بوضوح قصف المناطق السكنية في دير البلح خلال عمليتين في 26 أكتوبر وفي 7 نوفمبر. وفي الاعتداءات خلال يومي 26 أكتوبر و12 كانون الأول/ديسمبر، وأسفرت هذه الإعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 675 شهيدا، من بينهم 230 طفلا فلسطينيا.ثامنا ً: "آلن أمستر" (Allen Amster) ولد في مدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية، عاش في مدينة تل أبيب في فلسطين المحتلة ويتقن اللغة الألمانية أيضا.هذا الطيار الأمريكي من أصول صهيونية، بالإضافة إلى كونه طيارا لمقاتلة من طراز F-16، وبسبب تعليمه وخبرته في العمل بموجب عقد في شركة مايكروسوفت، حصل على شهادة قيادة طائرات من دون طيار اعتبارا من عام 2022 في قاعدة بالماخيم (Palmachim Airbase) الجوية الواقعة بالقرب من مدينة يافا على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​وعلى بعد 12 كيلومترا جنوب تل أبيب، حيث أنها تعتبر موطن للعديد من أسراب طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية (IAF).وكان أمستر ضمن الفريق الذي شارك في العديد من الغارات الجوية ضد الشعب المظلوم في غزة خلال الشهرين الماضيين، ومن أهمها قصف مستشفيي المعمداني والشفاء.أما عن حسابات أمستر على مواقع التواصل فهو موجود في الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي تحت اسم "Allen Amster" على الفيسبوك، وبعنوان "alon_amster" لديه صفحة خاصة على انستغرام، فيما حسابه على لينكدين يحمل اسم "Alon(Allen)Amster".تاسعاً: "إيلان إشيد" (Ilan Eshed) خريج جامعة بن غوريون الحكومية الواقعة في مدينة "بئر السبع" وسط صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة، وكان مدرباً للطيران من عام 1998 حتى عام 2002 ، وقائداً لفرقة جوّية في إحدى قواعد جيش الاحتلال من عام 2003 حتى عام 2005.فيما شغل من 2005 إلى 2008 منصب رئيس لقسم التدريب في القوات الجوية، ومن 2011 إلى 2013 كان مدرباً محترفاً في القوات الجوية، من 2013 إلى 2017 كان رئيساً لقسم العمليات في وزارة الحرب، ومنذ عام 2018، يعمل بشكل مستمر كطيار في الجيش.عنوان صفحته الخاصة على إنستغرام هو "ilaneshe" وعلى فيسبوك ولينكدين "Ilan Eshed"، وزوجته موجودة أيضا على الإنستغرام تحت عنوان "eshedkeren".ومن الواضح أن إيلان إشيد، وهو متزوج من "كيرين" (Keren) منذ عام 1999 وله ولدان وبنت، شارك في قصف المناطق الشمالية من قطاع غزة، مثل بيت لاهيا، وجريمة قصف المستشفى الإندونيسي و مستشفى الأقصى.ومن بين الجرائم الشنيعة الأخرى التي إرتكبها هذا الطيار الصهيوني، يمكن أن نشير إلى التورط في اغتيال المفكر الفلسطيني البروفيسور رفعت العرير. ويعد العرير أحد أبرز الأدباء والشعراء والناشطين في غزة، الذي قضى حياته في إيصال صوت غزة إلى العالم. استشهد إثر قصف جوي استهدف منزل شقيقته، مع أخيه وأخته وأطفاله الأربعة.