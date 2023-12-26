لماذا يجب ان نعرف الشهيد سليماني حسب ما قال السيد نصر الله؟

وكان السيد نصر الله اكد في خطاب اخر: في التاريخ هناك شهداء طبعاً أسسوا ويبقى تأثيرهم إلى يوم القيامة، شهداء بدر، شهداء أحد ‏الذين ‏تحدثت عنهم، كربلاء والإمام الحسين عليه السلام، الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام، ‏الذي كان ‏مُلهما لكثير من الثوار في التاريخ وما زال وسيبقى إلى قيام الساعة وهكذا.‏

وقال الأمين العام لحزب الله: عندما نعود الى آيات القران الكريم وأحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله) وبدايات الاسلام سنجد تكريما عظيما للشهداء في يوم القيامة، حياتهم عند الله والشهداء لهم أجرهم ونوره الشهيد الحاج قاسم سليماني تجاوز المكان والزمان وهو شهيد الأمة بل شهيد العالم.

ونفذ الجيش الأمريكي عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في 3 من يناير/ كانون الثاني عام 2020.

ورد الجيش الايراني بعد أيام قليلة، من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.



ويتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، يوم الاربعاء 3 كانون الثاني للعام القادم 2024، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الرابعة لواقعة استشهاد قائد فيلق القدس "الفريق الشهيد قاسم سليماني" و"الشهيد ابومهدي المهندس".

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، يوم الاربعاء 3 كانون الثاني للعام القادم 2024، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الرابعة لواقعة استشهاد قائد فيلق القدس "الفريق الشهيد قاسم سليماني" و"الشهيد ابومهدي المهندس".

وعشية الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، سيلقي سماحته خطابا يوم الأربعاء الثالث من شهر كانون الثاني للعام القادم 2024 عند الساعة السادسة مساء في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله بهذه المناسبة.

وفي العراق، اطلقت المقاومة الاسلامية في هذا البلد شعارها للذكرى السنوية الرابعة للشهداء القادة الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما تحت عنوان "أبوا هذه المقاومة"، مؤكدة في بيان لها على ان "الشهيدين سليماني والمهندس أبوا هذه المقاومة بصدق وحق، ومن تخلف عنهما وعن دربهما خسر وضل، نستذكرهما هذا العام ونحن في مواجهة هما من وضع أسسها وأعد لها النفوس والأرض والعدة".

كما أقيم مهرجان قادة النصر المركزي السنوي في ذي قار ، وأيضا أقيمت مسيرة الثبات الطلابية عند روضة الشهيد أبو مهدي المهندس في محافظة النجف الأشرف.

وأكد الحاضرون في تلك المهرجانات على الإستمرار والمضي على خطى ودرب الشهداء القادة المهندس وسليماني ورفاقهم في مواجهة قوى الإرهاب والإستكبار العالمي وأن جذوة الجريمة الأميركية الغادرة لن تنطفئ بل أن إحياء ذكرى إستشهادهم ستستمر في كل عام كجزء من الإيفاء لمسيرة تضحياتهم وجهادهم.

وأشاروا إلى "أن العراقيين يستذكرون بفخر وإعتزاز صولات وجولات الشهداء القادة المهندس وسليماني في ميادين القتال ودورهم الكبير في دعم محور المقاومة".

