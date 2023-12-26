الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 15:44

صفارات إنذار تسرق النوم من عيون مستوطني الجنوب الإسرائيلي

صفارات إنذار تسرق النوم من عيون مستوطني الجنوب الإسرائيلي
وكثف الجيش الإسرائيلي عدوانه الغاشم ضد المقاومة والمدنيين في قطاع غزة بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة للقوات بالقطاع الساحلي إن [إسرائيل] "ستكثف القتال في الأيام المقبلة".

وتحدث نتنياهو عن معركة طويلة، لم تكن نهايتها في الأفق، ومن جانبها، رفضت حماس وقفا مؤقتا لإطلاق النار في الحرب ودعت إلى وقف دائم لإطلاق النار، وجاء ذلك ردا على تقرير إعلامي عربي أفاد بأن مصر وضعت مسودة لإنهاء تدريجي للحرب.

واندلع العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين بغارات جوية واسعة النطاق وهجوم بري قتل فيه، وفقا للسلطات الصحية ، أكثر من 20 ألفا و600 شخص وأصيب أكثر من 54 ألفا و500 شخص حتى الآن.
رقم : 1105026
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
الكشف عن الطيارين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم في غزة
الكشف عن الطيارين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم في غزة
26 كانون الأول 2023
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
26 كانون الأول 2023
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
26 كانون الأول 2023
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
26 كانون الأول 2023
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
26 كانون الأول 2023
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
26 كانون الأول 2023
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
26 كانون الأول 2023
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
26 كانون الأول 2023
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
25 كانون الأول 2023
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
25 كانون الأول 2023
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
25 كانون الأول 2023
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
25 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج