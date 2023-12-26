الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 15:47

وزير إسرائيلي يتجه لأمريكا للتخطيط بشأن الحرب على غزة

وزير إسرائيلي يتجه لأمريكا للتخطيط بشأن الحرب على غزة
وجاء ذلك بحسب ما أفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، وصفهم برفيعي المستوى، حيث سيلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وكبار أعضاء الكونغرس.

وقالت المصادر إنه سيناقش "الخطط الإسرائيلية للانتقال إلى مرحلة القتال منخفض الحدة، المتوقع أن تبدأ قرب نهاية يناير المقبل، فضلا عن مسألة إدارة الشؤون المدنية في غزة خلال الأشهر المقبلة".

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي، أنه من المتوقع أيضا أن يبحث ديرمر مع سوليفان وبلينكن في أفكار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "بشأن الإدارة طويلة المدى لقطاع غزة"، بعد انتهاء الحرب.

ومن القضايا الأخرى التي سيطرحها ديرمر في محادثاته في واشنطن، هي قلق الكيان الصهيوني بشأن النقص المحتمل في ما يتعلق بتسليح الطائرات، ومطالبة الولايات المتحدة بتسريع شحنات الأسلحة إلى الكيان، وبخاصة للاستعداد لاحتمال التصعيد على الحدود الشمالية إزاء حزب الله، وفق ما نقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي.

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين، أن غالانت تحدث هاتفيا، الخميس الماضي، مع بلينكن، وأعرب عن قلقه من تأخير شحنات الأسلحة التي طلب الإحتلال تسريعها.

وطلب غالانت معرفة ما إذا كان السبب سياسيا، فيما أكد بلينكن لغالانت أن الأمر ليس كذلك.

وذكر المسؤلان أن التأخير إن حدث، فهو بسبب "البيروقراطية والأوراق".
رقم : 1105027
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
الكشف عن الطيارين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم في غزة
الكشف عن الطيارين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم في غزة
26 كانون الأول 2023
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
26 كانون الأول 2023
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
26 كانون الأول 2023
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
26 كانون الأول 2023
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
26 كانون الأول 2023
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
26 كانون الأول 2023
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
26 كانون الأول 2023
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
26 كانون الأول 2023
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
25 كانون الأول 2023
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
25 كانون الأول 2023
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
25 كانون الأول 2023
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
25 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج