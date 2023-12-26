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الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 16:08

مجلس نواب العراق يعلق على ضربات أميركا الجوية وسط البلاد وجنوبها

مجلس نواب العراق يعلق على ضربات أميركا الجوية وسط البلاد وجنوبها
وقال المندلاوي، في بيان له: "ندين بشدّة الاعتداء الأميركي الذي حصل فجر اليوم ضد مؤسسات الدولة؛ مقرات الحشد الشعبي، في عدد من المحافظات، ونعدّه انتهاكاخطيرا وتجاوزا سافرا لسيادة وأمن البلد".

وأضاف: "ونجدد رفضنا القاطع للمساس بسيادة العراق والعبث بأمنه واستقراره تحت اي ذريعة كانت, ونعد أن ما قامت به القوات الاميركية من اعتداءات على مقرات الحشد الشعبي والتي نجم عنها استشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بضمنهم مدنيون, تحت مسمى " الرد" هي أفعال عدائية من شأنها الاضرار بالمصالح المشتركة بين البلدين".

وشدد على "ضرورة الابتعاد عن الأفعال التي من شأنها تهديد الاستقرار في عموم البلاد"، مؤكدا أن "الحكومة هي صاحبة الحق الوحيد في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، ولا ينبغي لأي طرف كان تغييب دورها والتجاوز على هيبتها".

هذا وتعرض احد المقرات التابعة للحشد الشعبي في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، فجر اليوم،الى عدوان أميركي.

ووقع جرحى من قوات الحشد الشعبي إثر العدوان حيث استهدف مقرات للحشد قرب الاقسام الداخلية لجامعة بابل في مركز المحافظة.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن توجيهَ ضربات جوية لثلاثة مرافق تستخدمها كتائب حزب الله في العراق جاءت بتوجيه من الرئيس الاميركي بايدن،فيما أكدت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى أن الضربات التي طالت كتائب حزب الله نفذت فجر اليوم.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، استشهد 12 من القوات التابعة لوزارة الداخلية و6 من عناصر الحشد الشعبي خلال الهجوم الذي شنته المقاتلات الأميريكية في الصباح الباكر على منطقة الجزائر في مدينة "الحلة" مركز محافظة بابل.
رقم : 1105033
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