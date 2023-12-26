بغداد تدين استهداف القوات الاميركية لمواقع عسكرية عراقية

واوضح المصدر ان حكومة بغداد أدانت في بيان رسمي، استهداف الجانب الاميركي اليوم الثلاثاء 26- كانون الأول- 2023، مواقع عسكرية عراقية، تحت عنوان الرّد وأدى إلى استشهاد منتسب هو الشهيد "درع علي حسن العامري" (ادم)، وإصابة 18 آخرين بضمنهم مدنيون.



ما حصل هو فعل عدائي واضح وغير بنّاء ولا يصبّ في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد في بسط الأمن والاستقرار ويعمل بالضدّ مما هو معلن من رغبة الجانب الأمريكي في تعزيز العلاقات مع العراق.



ان هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي وهي قبل كل شيء تمثل مساساً مرفوضاً بالسيادة العراقية



لقد نجحت قواتنا الأمنية في بسط الأمن والاستقرار بربوع بلادنا وتحقق الانتصار على عصابات "داعش" الإرهابية التي لم تعد تشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والستراتيجية ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحقق وترسّخ عبر آلاف التضحيات الغالية.



وفي السياق فقد أدان رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الأميركي الذي استهدف مقار الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية وسط البلاد وجنوبها.



وقال المندلاوي، في بيان له: "ندين بشدّة الاعتداء الأميركي الذي حصل فجر اليوم ضد مؤسسات الدولة؛ مقرات الحشد الشعبي، في عدد من المحافظات، ونعدّه انتهاكاخطيرا وتجاوزا سافرا لسيادة وأمن البلد".



وأضاف: "ونجدد رفضنا القاطع للمساس بسيادة العراق والعبث بأمنه واستقراره تحت اي ذريعة كانت, ونعد أن ما قامت به القوات الاميركية من اعتداءات على مقرات الحشد الشعبي والتي نجم عنها استشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بضمنهم مدنيون, تحت مسمى " الرد" هي أفعال عدائية من شأنها الاضرار بالمصالح المشتركة بين البلدين".



وشدد على "ضرورة الابتعاد عن الأفعال التي من شأنها تهديد الاستقرار في عموم البلاد"، مؤكدا أن "الحكومة هي صاحبة الحق الوحيد في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، ولا ينبغي لأي طرف كان تغييب دورها والتجاوز على هيبتها".



هذا وتعرض احد المقرات التابعة للحشد الشعبي في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، فجر اليوم،الى عدوان أميركي.



وأشار مصدر الى وقوع جرحى من قوات الحشد الشعبي إثر العدوان حيث استهدف مقرات للحشد قرب الاقسام الداخلية لجامعة بابل في مركز المحافظة.



وبدورها أصدرت حركة النجباء الإسلامية، بيانا بشأن العدوان الأمريكي الغاشم الذي استهدف فجر اليوم الثلاثاء، عددا من مقرات هيئة الحشد الشعبي، في محافظتي بابل وواسط.



وجاء في بيان الحركة: "مرة أخرى يكرر الاحتلال الأمريكي خرقه السيادة العراقية مثبتا بذلك عدم احترامه للقوانين والقرارات الرسمية العراقية، وإرادة الشعب من خلال استهداف غادر وشنيع لمقرات قواتنا الأمنية من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ومنشآت مدنية وسط مناطق سكانية".



وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن توجيهَ ضربات جوية لثلاثة مرافق تستخدمها كتائب حزب الله في العراق جاءت بتوجيه من الرئيس الاميركي بايدن،فيما أكدت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى أن الضربات التي طالت كتائب حزب الله نفذت فجر اليوم.



وبحسب وسائل إعلام عراقية، استشهد 12 من القوات التابعة لوزارة الداخلية و6 من عناصر الحشد الشعبي خلال الهجوم الذي شنته المقاتلات الأميريكية في الصباح الباكر على منطقة الجزائر في مدينة "الحلة" مركز محافظة بابل.