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الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 17:48

حركة النجباء تصدر بيانا بشأن العدوان الأمريكي على محافظات عراقية

حركة النجباء تصدر بيانا بشأن العدوان الأمريكي على محافظات عراقية
وجاء في بيان الحركة: "مرة أخرى يكرر الاحتلال الأمريكي خرقه السيادة العراقية مثبتا بذلك عدم احترامه للقوانين والقرارات الرسمية العراقية، وإرادة الشعب من خلال استهداف غادر وشنيع لمقرات قواتنا الأمنية من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ومنشآت مدنية وسط مناطق سكانية".

وأضاف البيان أن "هذا التصرف يثبت مرة أخرى ما تؤكده المقاومة الإسلامية حركة النجباء على الدوام من أن الوجود الأمريكي في العراق هو وجود قتالي معاد وليس وجودا استشاريا كما يروج الاحتلال لنفسه بالكذب والتضليل".

وتابع :إننا في المقاومة الإسلامية حركة النجباء وفي الوقت الذي نبارك لأبناء شعبنا العراقي الأبي، وأمتنا الإسلامية ارتقاء شهيد من أبنائنا المجاهدين الشجعان جراء الاستهداف الأمريكي الغادر، ونسأل الله تعالى أن يمنّ بالشفاء العاجل على أبنائنا من القوات الأمنية ممن أصيبوا أيضا جراء هذا العمل العدائي".

وطالبت الحركة "الحكومة والقوى السياسية العراقية بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراج كافة قوات الاحتلال من أرض العراق، إضافة إلى إجراءات أخرى تكون رادعة لمثل هكذا أعمال عدائية وضامنة لعدم تكرارها".

وأكدت أن "المقاومة الإسلامية ماضية في تنفيذ العمليات الجهادية حتى خروج آخر جندي محتل، من أرض العراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

هذا وصرحت مصادر عراقية، أن الانفجارات وقعت في الساعة 4:00 فجر اليوم وأعمدة الدخان تصاعدت في مكان القصف، حيث تعرض معسكر لحركة النجباء إحدى الفصائل الشيعية لقصف جوي مجهول، في حين أعلن البنتاغون تنفيذ ضربات استهدفت 3 منشآت لكتائب حزب الله في العراق.

وأضافت بأن "القصف طال معسكرا للنجباء في منطقة "الفتح المبين" بناحية تاج الدين شمالي واسط، ويعتقد أنه نفذ بطائرة مسيرة، حيث سمع دوي 3 انفجارات تبعها إطلاق نار كثيف".
رقم : 1105038
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