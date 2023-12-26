الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 17:52

الإحتلال يعتقل أبرز قيادات الجبهة الشعبية الفلسطينية مجددا

الإحتلال يعتقل أبرز قيادات الجبهة الشعبية الفلسطينية مجددا
ولفت نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن جرار تعرضت للاعتقال سابقا أكثر من مرة بين اعتقالات إدارية وأحكام، وأفرج عنها في اعتقالها الأخير عام 2021، وخلال هذا الاعتقال فقدت ابنتها وحرمت من وداعها، فيما كانت قد فقدت والدها خلال اعتقالها في العام 2017.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وسط الضفة، ودهمت منزل جرار واعتقلتها، بعد عملية تفتيش لمنزلها.

ولم يكن هذا الاعتقال الأول لجرار، وهي تعد أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق.
رقم : 1105040
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
الكشف عن الطيارين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم في غزة
الكشف عن الطيارين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم في غزة
26 كانون الأول 2023
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
26 كانون الأول 2023
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
26 كانون الأول 2023
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
26 كانون الأول 2023
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
26 كانون الأول 2023
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج
26 كانون الأول 2023
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
كيف تحوّل تهديد الکيان الصهيوني بـ‘‘تدمير حماس‘‘ إلى ‘‘تدمير إسرائيل‘‘؟
26 كانون الأول 2023
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
أزمة البحر الأحمر كيف ستؤثر على جيوب الأوروبيين؟
26 كانون الأول 2023
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
25 كانون الأول 2023
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
25 كانون الأول 2023
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
"نيويورك تايمز": ابن سلمان يتجنب الصراع في البحر الأحمر آملاً بالسلام مع اليمن
25 كانون الأول 2023
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف "ميتات" شمالي فلسطين.. وتزفّ شهيداً
25 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
كارثة في غزة وجمود في الأمم المتحدة
الحرب على غزة والشروخ في حكومة نتنياهو
هروب ‘‘لواء غولاني‘‘ من غزة... الأسباب والنتائج