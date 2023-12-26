مسؤولون إيرانيون يتوعدون كيان الاحتلال بدفع الثمن باهضا

وأعرب محمدباقر قاليباف، في رسالة، عن تعازيه باستشهاد المستشار العسكري الإيراني العميد السيدرضي موسوي في دمشق.



وجاء في هذه الرسالة: مرة أخرى انضم إلى قافلة الشهداء أحد أبناء إيران القائد الشجاع العميد الشهيد سيدرضي موسوي.



وأضاف رئيس المجلس الشوری الإسلامي: أن الشهيد "سيدرضي" كان من رفاق درب "الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني" ومسؤول وحدة الإسناد لجبهة المقاومة في سوريا.



وأكد قاليباف في هذه الرسالة: لقد استشهد هذا الشهيد الرفيع كمستشار عسكري وأثناء قيامه بواجبه، في الهجوم الصاروخي الإجرامي الذي شنه مرتزقة الصهاينة على منطقة الزينبية ولا شك أن الکیان الصهيوني الغاشم سيدفع ثمناً باهظاً لهذه الجريمة.



مخبر يعزّي باستشهاد العميد سيدرضي موسوي في سوريا.



هذا وأصدر النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية في إيران محمد مخبر بيانا بمناسبة استشهاد مستشار الحرس الثوري في سوريا، ومسؤول الدعم والاسناد لمحور المقاومة في سوريا العميد في الحرس الثوري سيدرضي الموسوي.



وجاء في بيان مخبر أن: الشهيد السعيد كان أحد المجاهدين العظماء في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم ودعم محور المقاومة.



وأضاف أن: الشهيد السعيد السيدرضي موسوي كان من القادة الشجعان والملتزمين في الحرس الثوري ومن رفاق درب الشهيد الحاج قاسم سليماني وله سجل مشرف في سنوات الدفاع المقدس والدفاع عن حياض الوطن، وقد ذهب إلى سوريا بعد وقوع الهجمات الإرهابية والخرق المكرر لأمن المنطقة من قبل أميركا وحلفائها ومن أجل دعم الشعب السوري وحكومته.



وأضاف البيان أن الشهيد السيدرضي موسوي قد بذل جهودا مؤثرة طوال فترة مهامه في التصدي للمخططات الشيطانية الرامية لبث التفرقة بين الامة الإسلامية وقد نال وسام الشهادة في النهاية في العدوان الصهيوني.



بهادري جهرمي: لينتظر الکیان الصهيوني الرد الإيراني

أشار المتحدث باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى استشهاد المستشار الإيراني في سوريا العميد الشهيد سيدرضي موسوي على يد الكيان الصهيوني أمس الاثنين، مشددا على أن الصهاينة المجرمين سوف يتلقون الرد المناسب في الوقت والزمن المناسب.



وأدان علي بهادري جهرمي في مقدمة مؤتمره الصحفي، العمل الإرهابي الذي قام به الکیان الصهيوني باستشهاد العميد الشهيد سيدرضي موسوي وقال إن الصهاينة المجرمين سوف يتلقون الرد المناسب في الوقت والزمن المناسب.



وتابع قائلا: إن الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني باتت واضحة للعالم أجمع مع حرب غزة، فإنهم لا يستطيعون إخفاء هذه الوحشية.. ولن تتمكن الولايات المتحدة وبریطانیا من التستر والتغطیة على هذه الهزيمة.



رضائي: جريمة الكيان الصهيوني المجرم لن تمر دون رد

من جانبه أكد أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الإيرانية الثلاث محسن رضائي أن جريمة الكيان الصهيوني باستشهاد السيدرضي في سوريا لن تمر دون رد.



وكتب رضائي على صفحته الشخصية على الفضاء الافتراضي: إن السيدرضي موسوي مجاهد طريق الحق، انضم إلى الشهداء وقادته تزامن مع ذكرى استشهاد الشهيد قاسم سليماني.



وأكد رضائي أن جريمة كيان إسرائيل المجرم لن تمر دون رد.



كاظمي قمي: الصهاينة سيدفعون ثمن جريمتهم لاغتيال السيدرضي موسوي

هذا وقال المبعوث الخاص للرئيس الإيراني في شؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي إن جريمة الصهاينة لن يكون لها أي تأثير على جبهة المقاومة، ولكن العدو سيدفع ثمن هذا النوع من الجرائم.



وقال حسن كاظمي قمي، حول العمل الإجرامي الذي قام به الصهاينة باستشهاد العميد السيدرضي موسوي: إن الكيان الصهيوني يسعى إلى إنشاء وتطوير عملياته خارج حدود غزة، وهم خلال اغتيال العميد السيدرضي موسوي يسعون إلى إدخال الجمهورية الإسلامية في صراع عسكري.. ولهذا السبب اغتال الكيان الصهيوني شخصية كبيرة ومحترمة في المقاومة.



وقال كاظمي قمي: إن الشهيد العميد السيدرضي موسوي كان من مقاتلينا ومجاهدينا الحقيقيين، وكان يقوم بتعاون مهم مع المقاومة خلال هذه السنوات في سوريا.. ويمكن القول إن عمل الصهاينة كان هادفاً.. لكن المهم والذي ينبغي الانتباه إليه هو أن كيان الاحتلال، مع الضربات التي يتعرض لها اليوم في غزة والضفة الغربية، لايستطيع أن يغير الأوضاع في داخله.



وتابع قائلاً: الحقيقة أن العدو سيدفع ثمن هذا النوع من الجرائم وأنا على يقين أن روح المقاومة ستزداد بهذه الشهادات وسنشهد تعويضاً على هذا العمل الجبان في غزة، ومثل هذه التصرفات من الصهاينة لن تغير معادلات غزة لصالح الصهاينة، وسنرى آثار هذه التصرفات ضد الصهاينة.



وأضاف كاظمي قمي أن: الكيان الصهيوني كان يهاجم لتطوير تصرفاته قبل عملية طوفان الأقصى، لكنه اليوم في وضع دفاعي، ولهذا تعتبر عملية طوفان الأقصى تحركا كبيرا إقليميا ودوليا.



وقال هذا الدبلوماسي: كانت فكرة الجيش الصهيوني هي أن حماس لاتقاوم أكثر من أسبوعين وستنهزم ولكن الآن أدركوا أن استمرار هذا الحرب ليس بصالحهم.. لقد تحولت معركة غزة إلى حرب استنزاف، وحرب الاستنزاف يعني موت الصهاينة.. ويعاني الجنود الصهاينة الآن من أزمة نفسية.



ممثل قائد الثورة في سورية يعزي باستشهاد العميد سيدرضي موسوي

أصدر ممثل قائد الثورة الإسلامية الإيرانية في سوريا الشيخ حميد صفار هرندي بيانا قدم فيه التعازي باستشهاد القائد السيدرضي الموسوي.



وفيما يلي النص الكامل للبيان:

بسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم



على أعتاب الذكرى السنوية الرابعة للشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس تزدان سماء محور المقاومة بنجمِ قائدٍ جديدٍ تشهد له ساحات الجهاد بعظيم إنجازاته في دعم جبهة المقاومة في لبنان وسورية وفلسطين في وجه عدوان الاستكبار والصهيونية وأذنابهما التكفيرية.



لقد ختم الله تعالى للقائد السيدرضي الموسوي بالسعادة، وألحقه بأحبائه من رفاق الجهاد شهيداً على طريق القدس، لتكون شهادته قبساً جديداً يضيء الدرب إلى فلسطين الحبيبة، ويؤذِنُ بقرب هلاك الكيان الصهيوني اللقيط.



إنا إذ نبارك بشهادته، ونعزي أهله ومحبيه وعموم محور المقاومة بفراقه، نؤكد على أن الثأر لدمه الطاهر من الصهاينة المجرمين قادمٌ لا محالة أن شاء الله.وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

