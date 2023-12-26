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الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 18:00

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يزور تركيا في يناير

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يزور تركيا في يناير
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد قال خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة و في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، بأن الرئيس السيدإبراهيم رئيسي سيزور أنقرة في المستقبل القريب بدعوة رسمية من أردوغان، وسيعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين في المستقبل المنظور.

وكان السيدإبراهيم رئيسي قد قال خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في الشهر الماضي، إن شعب غزة يجب أن يقرر مستقبل غزة من خلال حماس كحكومة شرعية وقانونية تعتمد على التصويت العام في هذه المنطقة.

وأضاف: ليس لأميركا الحق في التدخل أو اتخاذ أي قرارات لأهل غزة، وأي إجراء تتخذه في هذا الصدد سيكون مصيره الفشل.

واعتبر إيران وتركيا دولتين مهمتين ومؤثرتين في العالم الإسلامي، وأعرب عن أمله في أن يكون التعاون المشترك بين البلدين نموذجا للتفاعل والتعاون بين الدول الإسلامية.

ووصف العلاقات بين البلدين بالودية والتاريخية تقوم على حسن الجوار والقيم الدينية والمصالح المشتركة للشعبين الإيراني التركي واعتبر أنه من المهم تعزيز وتحسين مستوى التعاون والعلاقات بين طهران وأنقرة في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية.

من جانبه شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في هذا الاتصال الهاتفي، على الجهود المبذولة للارتقاء بعلاقات بلاده مع إيران إلى مستوى متميز واستثنائي، مشيراً إلى العلاقات الطيبة والبناءة بين طهران وأنقرة.

كما أكد أردوغان على استعداد بلاده لعقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين.
رقم : 1105042
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