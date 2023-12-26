من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟

إيران (إسلام تايمز) - قال "سيد علي صالحي" الملقب بأبو تراب، إنه في العام الماضي، بثت القناة المعادية للجمهورية الإسلامية (إيران اينترنشيونال) خبرا عنه ونشرت صورة السيد رضي الموسوي.