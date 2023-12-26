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الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 20:58

إيران تساعد نيكاراغوا في مشاريع المصافي وتصدير الخدمات الهندسية

إيران تساعد نيكاراغوا في مشاريع المصافي وتصدير الخدمات الهندسية
وقال جواد أوجي، في اجتماع مع دينيس مونكادا: خلال زيارتي الأخيرة إلى نيكاراغوا، أجريت مفاوضات جيدة مع وزير الطاقة في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى فيما يتعلق بإمدادات الوقود والمنتجات النفطية، فضلا عن تصدير الخدمات الفنية والهندسية.

وأشار إلى قدرة الشركات الإيرانية على تطوير وبناء مصافي النفط في نيكاراغوا، وقال: يمكن لهذه الشركات أن تتعاون في مجال توفير المعدات والخدمات الفنية والهندسية لمشاريع التكرير في نيكاراغوا.

وأكد وزير النفط أن إيران ونيكاراغوا في اتجاه واحد من حيث المعتقدات ومقارعة الاستكبار العالمي، وقال: الثورة الإسلامية في إيران وثورة نيكاراغوا كانتا متماثلتين تقريبًا من حيث الزمن، واليوم تُعرفان باسم الثورتين التوأم.

وأشار أوجي إلى أن العلاقات بين إيران ونيكاراغوا تطورت في الحكومة الـ13 مقارنة بالماضي، وأضاف: يبدو أن تشكيل الوفود الفنية والمتخصصة ضروري لتسريع الاتفاقيات بين البلدين، لذلك نحن مستعدون ونرحب بوفود نيكاراغوا المتخصصة.

*مونكادا: نحن بانتظار اللجنة المشتركة بين إيران ونيكاراغوا
وفي هذا اللقاء، أكد وزير خارجية نيكاراغوا أيضًا ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة، وقال: عند عودتي إلى نيكاراغوا، ساقدم تقريرا لرئيس الجمهورية حول روح التعاون والقدرة العالية للإيرانيين المتخصصين والخبراء للمشاركة في مشاريع التكرير في نيكاراغوا.

وأكد دينيس مونكادا أن مشاريع التكرير مهمة وحيوية للغاية لبلاده، وقال: ننتظر بفارغ الصبر اللجنة المشتركة بين البلدين لتسريع الاستعانة بخبراء صناعة النفط الإيرانية في مشاريع التكرير الخاصة بنا.

وأشار إلى أن هذه هي زيارته الرابعة لإيران خلال العامين ونصف العام الماضيين، وقال: إن وزير النفط الإيراني، خلال زيارته إلى نيكاراغوا، اطلع عن كثب على وضعنا واحتياجاتنا في مجال تكرير النفط، ونحن نأمل بان يتمكن الجانبان من أن يكون لهما تعاون جيد في هذا المجال في المستقبل القريب.
 
رقم : 1105072
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