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الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 21:05

رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيراني يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي

رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيراني يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي
وجرى خلال هذا اللقاء تبادل الآراء حول التعاون البحثي والدراسات المشتركة في مجال المستقبل والبحوث والبيئة الاستراتيجية.

وشرح رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا في هذا اللقاءالإجراءات التعليمية والبحثية المشتركة.

كما التقى العميد أحمدي مقدم خلال زيارته للعراق قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق صالح ناصر العامري.

وقام رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيرانية العليا والوفد المرافق له كذلك بزيارة جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العراقية، وعقد اجتماع مع الفريق عقيل مصطفى مهدي رئيس الجامعة والمسؤولين فيها، وتم خلالها متابعة مذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي، وأبدى الجانبان اهتمامهما بتوسيع العلاقات في شتى المجالات التعليمية والبحثية.
 
رقم : 1105076
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