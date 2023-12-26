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الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 21:12

أحمديان: كيان الاحتلال وأميركا مصيرهما الهزيمة في حرب غزة

أحمديان: كيان الاحتلال وأميركا مصيرهما الهزيمة في حرب غزة
جاء ذلك خلال اللقاء، اليوم الثلاثاء بطهران، بين أحمديان ورئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبدالمهدي، الذي يزور البلاد لتقديم العزاء باستشهاد أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا العميد الشهيد السيد رضي موسوي، حيث نوه بجهود هذا القائد العسكري البطل طوال السنوات الماضية.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن: بعض التحاليل حول واقعة استشهاد العميد موسوي تشير إلى تواطؤ صهيو - أميركي لاغتياله، وهناك آراء اخرى تعتقد بأن الكيان الصهيوني نفذ هذا الإجرام بهدف توسيع دائرة الحرب (في غزة).

وإذ عزى بمناسبة استشهاد هذا القائد لدى الحرس الثوري، قال أحمديان: إن خدمات الشهيد رضي موسوي تضمنت جميع الأصدقاء في جبهة المقاومة.

ومضى إلى القول إن الكيان الصهيوني وأميركا مصيرهما الهزيمة في الحرب على غزة، لا محالة؛ مبينا أن كيان الاحتلال إن واصل الحرب أو اُرغم على إيقافها، سيكون مهزوما، وأميركا بدورها لو غادرت المنطقة او قررت البقاء وتوسيع دائرة الحرب، سيكون مصيرها الهزيمة والفشل أيضا.

وعلى صعيد آخر، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لو استطاعت جبهة المقاومة، على غرار الأوساط السياسية والعسكرية، أن تعزز قدراتها في الصعيد الاقتصادي أيضا وتحقق الإنجازات اللازمة، سترقى إلى مستوى القوة العظمى في المعادلات.

واستطرد قائلا: إن اعداءنا يعمدون انطلاقا من هذا الواقع، إلى الحؤول دون تحقيق الأهداف المذكورة. وهو ما لقي تأييدا بامتياز لدى السيد عبد المهدي.

كما تباحث الجانبان في هذا اللقاء، حول العديد من القضايا التي تهم البلدين والتعاون الثنائي (بين طهران وبغداد)، وقد تطلع أحمديان إلى نجاح السيادة العراقية في كافة المجالات، وبما يضمن مصالح الشعب في هذا البلد.
رقم : 1105081
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