المقاومة ضد الکیان الصهیوني أبكت وزير حرب 'إسرائيل'!

وأشار غالانت في تصريحاته الى الجبهات التي تواجه عدوانيته الهمجية على الأبرياء في فلسطين وغزة، وقال: اصبحنا نواجه كل هذه الجبهات من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران.



وجاءت هذه التصريحات فيما يستنفر الكيان الإسرائيلي خشية عن رد إيران، على إغتياله العميد "رضي موسوي"، أقدم مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا.



وكتب غالانت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، مساء الثلاثاء:"منذ البداية نتعرض للهجوم من 7 جبهات و"رددنا على 6 منها"!!(حسب زعمه).



وذكر أنه أجرى مناقشات في الجلسة العامة للجنة الشئون الخارجية والدفاع، صباح اليوم، واستعرض أنشطة الجيش الإسرائيلي في القطاعات القتالية.



يشار إلى أنه منذ منتصف أكتوبر الماضي، تخوفت دول غربية وإقليمية من توسع الصراع في المنطقة، لاسيما مع دخول حزب الله لبنان ومقاومي أنصارالله في اليمن وفصائل المقاومة العراقية على خط العدوان الهمجي الذي شنه الكيان الصهيوني ضد المقاومين والمدنيين في قطاع غزة .

