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الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 ساعة 23:19

المقاومة اليمنية تستهدف سفينة تجارية وأهدافا عسكرية بفلسطين المحتلة

المقاومة اليمنية تستهدف سفينة تجارية وأهدافا عسكرية بفلسطين المحتلة
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية نفذها سلاح الجو المُسيَّر بالقوات المسلحة اليمنية، بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة.

وأكّد استمرار القوات المسلحة اليمنية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ضمن واجبها الديني والأخلاقي والإنساني، مشددا على استمرار العمليات في البحرين الأحمر والعربي ضدَ السُّفُن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.

ولفت العميد سريع إلى أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد على ما جاءَ في بياناتِها السابقة بشأن منع مرور كافة السُّفُن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي".

وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية..
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قالَ تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم
انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للقتلِ والتدميرِ والحصارِ والتجويعِ.

نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ تجاريةٍ " إم إس سي يونايتد MSC UNITED " وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة.
وقدْ جاءتْ عمليةُ استهدافِ السفينةِ بعدَ رفضِ طاقمِها وللمرةِ الثالثةِ نداءاتِ القواتِ البحريةِ، وكذلك الرسائلَ التحذيريةَ الناريةَ المتكررة.

كما نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرِ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ عسكريةٍ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ ومناطقَ أخرى في فلسطينَ المحتلة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ ضمنَ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنساني.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى إدخالِ ما يحتاجُه قطاعُ غزةَ منْ غذاءٍ ودواء.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ على ما جاءَ في بياناتِها السابقةِ بشأنِ منعِ مرورِ كافةِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، مع حرصِها الكاملِ على استمرارِ حركةِ المِلاحةِ البحريةِ إلى كلِّ الوجهاتِ باستثناءِ الكيانِ الإسرائيلي.

صنعاء 13 جمادى الآخرة 1445 هجرية
الموافق للـ26 من ديسمبر 2023م
صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية
 
رقم : 1105112
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