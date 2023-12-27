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الأربعاء 27 كانون الأول 2023 ساعة 09:19

المقاومة تتصدى لاقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية.. و6 شهداء في طولكرم

المقاومة تتصدى لاقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية.. و6 شهداء في طولكرم
أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 شهداء، إضافةً إلى وقوع عددٍ من الجرحى، في قصف طائرات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينين في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وأكّدت وسائل إعلامٍ فلسطينية أنّ 6 شهداء وصلوا مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وذلك نتيجة قصف الاحتلال لمخيم نور شمس، مُشيرةً إلى تجدّد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في المخيم.

وتصدّى مقاومون فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال لبلدات قفين وعلار وصيدا شمالي مدينة طولكرم، كما اشتبك مقاومون مع القوات الإسرائيلية وفجّروا العبوات بآلياتها التي اقتحمت مخيم نور شمس في المدينة.

ونقلت وسائل إعلامٍ محلية فلسطينية أنّ جرّافات الاحتلال شرعت بتدمير البنية التحتية وسط مخيم نور شمس في طولكرم، وتخرّب عدداً من الشوارع الرئيسية في المخيم.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف التابعة له من الوصول إلى الجرحى داخل مخيم نور شمس واحتجزت 3 منها، وذلك بعد أن نفذت طائرة مسيرة للاحتلال قصفاً في المخيم.

وأفادت وسائل إعلامٍ فلسطينية بسماع دوي انفجاراتٍ عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، كما أكّدت بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت، منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة من مدن ومخيمات الضفة الغربية.

وفي شمالي الضفة الغربية أيضاً، تبنّت كتائب شهداء الأقصى - جنين استهداف مقاتليها حاجز سالم الإسرائيلي العسكري بوابلٍ كثيف من الرصاص.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ شاباً أصيب "من جرّاء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب أثناء اقتحام بلدة تياسير جنوبي طوباس".
مصدر : وكالات
رقم : 1105186
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