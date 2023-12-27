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الأربعاء 27 كانون الأول 2023 ساعة 09:57

وزيرا خارجية إيران وجمهوریة أذربيجان يناقشان العلاقات الثنائية

وزيرا خارجية إيران وجمهوریة أذربيجان يناقشان العلاقات الثنائية
ورحب "حسين أميرعبد اللهيان" في هذه المحادثة الهاتفية، بالتقدم الذي أحرزته محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا وأشار إلى زیارته المرتقبة إلى أرمينيا وجدد تاكيده على استمرار جهود ايران البناءة لتحقيق السلام الدائم بين باكو ويريفان.

من جانبه أعرب وزير خارجية جمهورية أذربيجان "جيحون بيراموف" خلال الاتصال عن تقديره للمواقف البناءة للجمهورية الإسلامية الإيرانية واشاد بالمفاوضات الايجابية بين أذربيجان وأرمينيا.

واعرب عن أمله في أن يتم التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين البلدين في المستقبل القريب.

كما رحب الجانبان في هذه المحادثة الهاتفية بافتتاح المرحلة الاولى لجسر أستاراتشاي الحدودي في الأيام الأخيرة من العام الميلادي الجاري لما له الاهمية في تطوير العلاقات التجارية بين ايران واذربيجان.
مصدر : وكالات
رقم : 1105203
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