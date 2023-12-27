إيران والعراق يوقعان مذكرة تعاون في مجال النفط

وبحسب وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، فإن "تم التوقيع ظهر اليوم على اتفاقية التعاون الإيراني العراقي لعقد دورات تدريبية متبادلة لموظفي الصناعة النفطية في البلدين والاستفادة من القدرات التدريبية".



وبحسب الوكالة فإنه "تم توقيع هذه المذكرة اثر الاتفاقيات والمفاوضات التي جرت بين وكيل وزير الإدارة وتنمية رأس المال البشري في وزارة النفط ووكيل وزير شؤون الاستخراج في وزارة النفط العراقية بين مهدي علي مدادي وكيل وزير الإدارة ورأس المال البشري تطوير وزير النفط وباسم محمد خشير وكيل وزير النفط لشئون الاستكشاف".



وتتضمن هذه المذكرة عقد دورات تدريبية متبادلة لموظفي وزارتي إيران والعراق والاستفادة من القدرات التعليمية للبلدين والتعاون البحثي والبحثي وإمكانية الاستفادة من رأس المال البشري لوزارة النفط العراقية للمنح الدراسية في الجامعات الإيرانية وعقد تعتبر الاجتماعات عبر الإنترنت من بين البنود الأخرى في هذه المذكرة.



وبحسب هذا التقرير فإن تنفيذ المشاريع التعليمية بين البلدين سيبدأ في فبراير أو مارس من العام المقبل.