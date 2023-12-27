وزير النفط الإيراني لنظيره العراقي: لإيران والعراق مواقف متطابقة في أوبك

وأعلن أوجي في تصريح نقلته وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية إن "إيران على استعداد كامل لتطوير قطاعي المنبع والمصب في صناعة النفط العراقية"، مبيناً "وفقا للمهام التي حددها رئيسي البلدين في مجال الاستكشاف، تم تطوير الحقول المشتركة في البر والبحر وتم التوصل إلى اتفاقيات مواتية".



وأضاف: في مجال تجديد وإعادة إعمار مصافي العراق، تم التوصل إلى اتفاقيات مواتية من قبل خبراء وخبراء إيرانيين، وتم تشكيل فريق عمل للمتابعة الجدية لهذا الموضوع.



وتابع وزير النفط الإيراني: بالنظر إلى المواقف المتوافقة لإيران والعراق في أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) وأوبك بلس (تحالف أعضاء أوبك وحلفائه)، فقد جرت أيضاً مفاوضات إيجابية في هذا المجال.



وأردف أوجي: بالنظر إلى قدرة إيران المرغوبة في صناعات النفط والغاز وقدرة المقاولين والبنائين، فإن البلاد مكتفية ذاتيا في هذه الصناعة اليوم، وقد أعلنا الاستعداد وبدأنا إجراءات بناءة لتطوير النفط والغاز والبتروكيماويات في العراق. الصناعات.