العميد شريف: الصهاينة لن يكونوا في مأمن من انتقامنا

وأشار العميد شريف الذي كان يتحدث صباح اليوم الاربعاء الى الصحفيين، الى استشهاد العميد "سيد رضي موسوي" على يد الكيان الصهيوني في سوريا، وقدم تعازيه الى كل التواقين للحق والمسلمين وأبطال جبهة المقاومة في شتى أرجاء العالم بهذه المناسبة الأليمة.



وتابع قائلا: ان التصدي لأعداء الأمن لايزال مستمرا، حيث كان هذا النهج قائما منذ اليوم الاول لانتصار الثورة الاسلامية، فيما ترى قوات حرس الثورة الاسلامية أن واجبها الذي كان الحفاظ على هذه الثورة، يجب أن يستمر أيضا.



وشدد شريف على أن الشهيد موسوي كان يتولى مهمة تقوية ودعم محور المقاومة، موضحا أن اخوانه ورفاقه لاينتابهم أي قلق من مواصلة نهجه أبدا.



وأكد أن هذا الشهيد ادخر تجارب جيدة في مجال تجهيز المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني، اضافة الى دعمه الكبير الذي قدمه للدبلوماسية الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: عندما حاولت عصابة داعش اسقاط الحكومة السورية وتساعد الصهاينة، سجل شهيدنا الغالي دورا كبيرا الى جانب أبطال جبهة المقاومة.



وأضاف قائلا: ان الشهيد موسوي تولى مسؤولية الاستشارة ودعم محور المقاومة في كل من سوريا ولبنان منذ أكثر من 25 عاما، وان استشهاده سيكون حافزا مضاعفا للسائرين على نهج الولاية لمواصلة نهجه رضوان الله عليه، وان مثل هذه الاعمال الجبانة لن تترك أي أثر على قوات حرس الثورة الاسلامية لمواصلة نهجه أبدا.



واعتبر اغتيال موسوي في سوريا بأنه ناجم عن الهزائم المتكررة التي تكبدتها قوات الكيان الصهيوني في غزة، ورأى أن الصهاينة انما لجأوا الى ارتكاب هذه الجريمة البشعة للتخلص من المشاكل التي يواجهونها، وحرس الثورة الاسلامية يعرف سبب الاغتيال.