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الأربعاء 27 كانون الأول 2023 ساعة 15:24

أمير عبد اللهيان يتوجه الى أرمينيا

أمير عبد اللهيان يتوجه الى أرمينيا
وغادر أمير عبد اللهيان صباح اليوم الاربعاء طهران متوجها إلى العاصمة الارمنية يريفان للقاء السلطات الأرمينية ومناقشة تطور العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتحديات العالمية.

وفي وقت سابق ، وخلال زيارته الى طهران في تشرين الثاني /نوفمبر من العام الجاري، التقى وزير خارجية أرمينيا " أرارات ميرزويان" بالرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي وتمحورت مواضيع النقاش في هذا اللقاء حول التطورات في منطقة القوقاز وإدانة جرائم الكيان الصهيوني في غزة والمنطقة.

والعام الماضي افتتح وزير الخارجية الإيراني قنصلية إيران في مدينة قابان في أرمينيا.
رقم : 1105279
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