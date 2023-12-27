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الأربعاء 27 كانون الأول 2023 ساعة 15:29

محكمة كويتية تقضي بإعدام شيخ من الأسرة الحاكمة بسبب ..

محكمة كويتية تقضي بإعدام شيخ من الأسرة الحاكمة بسبب ..
وعاقبت المحكمة، اليوم، المتهم الشيخ صباح السالم الصباح قاتل لاعب النادي البحري عبدالعزيز الزعتري في حكم ليس نهائياً.

واشارت وسائل اعلام محلية كويتية ان تفاصيل القضية ترجع إلى شهر أبريل الماضي حيث قام الشيخ صباح بقتل الزعتري بسبب خلافات بينهما في ساحة منزل المقتول بمحافظة مبارك الكبير، إذ أكدت وسائل إعلام محلية، أنه وأمام أعين أم المجني عليه، صوب القاتل سلاحه نحوه، وأمطره بوابل من الرصاص استقرت منها 12 طلقة في جسده، ما أدى إلى وفاته.

يذكر أن الزعتري هو لاعب النادي البحري الرياضي لرياضة الدراجات المائية، وممثل المنتخب الكويتي في هذه الرياضة.
رقم : 1105282
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