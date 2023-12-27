الرئيس الكوبي يهاجم "إسرائيل".. دولة إرهابية تذل البشرية!

واضاف كانيل في مدونة عبر منصة "إكس": " إلى متى سيستمر هذا الإفلات من العقاب، وإلى متى ستظل هناك حرية كاملة للقتل؟".



وأكد الرئيس الكوبي: "لن تكون كوبا أبدا ممن يغضون الطرف عن هذه الجرائم، ستستمر بالدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بأعلى صوتها".



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكوبي من أشد المدافعين عن الشعب الفلسطيني، وقد سار الشهر الماضي في طليعة المتظاهرين الذين نظموا مسيرة تأييدا لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا، يوم الخميس.



وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 82 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ إعدامات ميدانية وجرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.