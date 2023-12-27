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الأربعاء 27 كانون الأول 2023 ساعة 17:46

توقعات للاحتلال باتساع الحرب مع إيران وخروجها عن السيطرة

توقعات للاحتلال باتساع الحرب مع إيران وخروجها عن السيطرة
وينعكس ذلك أيضاً في تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي قال، أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل تقاتل على سبع جبهات، على حد تعبيره".

وتابع غالانت في الكنيست الإسرائيلي "نحن في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من سبع مناطق: غزة ولبنان وسورية و"يهودا والسامرة" (الضفة الغربية المحتلة) والعراق واليمن وإيران. وقمنا بالرد بالفعل واتخذنا إجراءات في ست من هذه المناطق" وفق قوله.

واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، في مقال كتبه اليوم الأربعاء، أن عملية اغتيال قائد الإسناد بـالحرس الثوري الإيراني في سورية، العميد رضي موسوي، في منطقة السيدة زينب، بريف دمشق، هي واحدة من التطورات الأكبر في الحرب حتى الآن.
رقم : 1105308
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