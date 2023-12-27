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الأربعاء 27 كانون الأول 2023 ساعة 18:55

حماس تدعو لتصعيد المقاومة وإدامة معركة طوفان الأقصى

حماس تدعو لتصعيد المقاومة وإدامة معركة طوفان الأقصى
ودعت حماس في بيان لها، اليوم الأربعاء، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إلى تصعيد المقاومة والاستمرار في معركة طوفان الأقصى حتى وقف العدوان وحماية أرض ومقدسات فلسطين وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.

واستشهد 6 شبان في قصف من مسيّرة إسرائيلية -فجر الأربعاء- على مخيم نور شمس، في طولكرم، تخلل اقتحام قوات الاحتلال للمخيم ومدينة طولكرم.

يذكر انه أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة اسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الاسعاف للمصابين المستشفى.

والشهداء هم: أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وادهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن احمد وحيد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما)، وأصيب شاب (24 عاما) بجروح خطيرة بالرأس وصفت حالته بالحرجة.
رقم : 1105317
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