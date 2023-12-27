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الأربعاء 27 كانون الأول 2023 ساعة 19:01

3 شهداء بينهم امرأة بغارة إسرائيلية على منزل بجنوب لبنان

3 شهداء بينهم امرأة بغارة إسرائيلية على منزل بجنوب لبنان
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية: استفاقت مدينة بنت جبيل اليوم على مجزرة ارتكبها العدو الاسرائيلي ليلا استشهد بنتيجتها 3 من ابناء المدينة وجرح آخر.

وفي التفاصيل، أغارت الطائرات الحربية الصهيونية، قبيل منتصف الليل على منزل من آل بزي في حي الدورة وسط مدينة بنت جبيل، ودمرته.

وذكرت أن فرق الإسعاف من الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية والصليب الأحمر هرعت إلى المكان وعملت على البحث تحت الركام والإغاثة طوال ساعات الليل، حتى تمكنت من انتشال جثامين كل من الشاب علي بزي وشقيقه ابراهيم بزي وزوجة إبراهيم شروق حمود، ونقلوا إلى مستشفى الشهيد صلاح غندور عند مثلث صف الهوا- بنت جبيل، بالإضافة الى جريح من آل بزي.
رقم : 1105319
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