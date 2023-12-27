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الأربعاء 27 كانون الأول 2023 ساعة 21:25

مسؤول عسكري اسرائيلي سابق يشيد بصمود المقاومة في غزة

مسؤول عسكري اسرائيلي سابق يشيد بصمود المقاومة في غزة
وقال إيلاند في تصريح له لمقال مطول للصحيفة الأمريكية تناولت فيه تشكيكات أمنية بقدرة الاحتلال على تحقيق الهدف المعلن للحرب على قطاع غزة بتدمير حركة حماس: “من وجهة نظر مهنية، يجب أن أشيد بقدرتهم على الصمود”. وأضاف: “لا أستطيع أن أرى أي علامات على انهيار القدرات العسكرية لحماس ولا قوتها السياسية لمواصلة قيادة غزة”.

كما نقلت الصحيفة عن ضابط سابق آخر بالمخابرات الإسرائيلية، تأكيده على ان القول بأن “حركة حماس تنهار ليس صحيحا، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي معارك صعبة كل يوم”.

حيث انتقد مايكل ميلشتين، وهو ضابط مخابرات كبير سابق في كيان الاحتلال، تصريحات بعض القادة الإسرائيليين التي تصور حماس على أنها وصلت إلى نقطة الانهيار، قائلًا إن ذلك قد يخلق توقعات زائفة بشأن طول مدة الحرب.

وقال ميلشتاين: “لقد كانوا يقولون هذا منذ فترة، إن حماس تنهار”. “لكن هذا ليس صحيحا. كل يوم، نواجه معارك صعبة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت قناة 13 الإسرائيلية عن خلافات داخل حكومة الاحتلال بشأن مواصلة المراحل التالية من الحرب على قطاع غزة، وقد احتدمت هذه الخلافات بين أعلى الدوائر السياسية المعنية بإدارة الحرب.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، حتى الأربعاء، 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
 
رقم : 1105349
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