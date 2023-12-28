الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 كانون الأول 2023 ساعة 10:03

حماس تنفي تصريحات منسوبة لمشعل حول الاعتراف بالاحتلال

حماس تنفي تصريحات منسوبة لمشعل حول الاعتراف بالاحتلال
جاء ذلك في بيان صحفي اليوم تعليقاً على ما يتم تداوله حول مقابلة القائد خالد مشعل مع الصحفي جورج مالبرونو، والمنشور في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، والمتعلق بسؤاله حول موضوع الاعتراف بالكيان الصهيوني.

وأوضحت الحركة قيام الصحفي المذكور بإدراج مجموعة من آرائه الشخصية وتعليقاته الخاصة في المقال بعيدا عن تصريحات الأخ خالد مشعل الواضحة والمحددة، والتي أكد فيها على رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، وهو ما يخالف المهنية الصحفية.

وأشار البيان إلى فحوى النصوص الأصلية التي صرح بها القائد مشعل، وقال فيها إن موقفنا واضح بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وأخذنا العبرة من اتفاقيات أوسلو، حين اعترفت في عام 1993 قيادة منظمة التحرير بـ"إسرائيل" التي لم تمنحها أي شيء مقابل ذلك.

وبين مشعل في المقابلة أن وثيقة حماس السياسية عام 2017، أكدت موقف الحركة بالتوافق الوطني مع الفصائل الفلسطينية بشأن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها وحق العودة ودون أن نعترف بإسرائيل، أما مسألة الهدنة فهي قابلة للتفاوض.
رقم : 1105434
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
28 كانون الأول 2023
زينب سليماني: ليس هناك طريقة أخرى سوى محاربة إسرائيل
زينب سليماني: ليس هناك طريقة أخرى سوى محاربة إسرائيل
28 كانون الأول 2023
السيد القائد الخامنئي: لقد كانت الشهادة مكافأة لجهد السيد رضي الموسوي
السيد القائد الخامنئي: لقد كانت الشهادة مكافأة لجهد السيد رضي الموسوي
28 كانون الأول 2023
سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني
سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني
28 كانون الأول 2023
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
28 كانون الأول 2023
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
28 كانون الأول 2023
العميد شريف يقدم ايضاحا بشان الانطباع الخاطئ لجملة واردة في مؤتمره الصحفي
العميد شريف يقدم ايضاحا بشان الانطباع الخاطئ لجملة واردة في مؤتمره الصحفي
28 كانون الأول 2023
اقامة مراسم الوداع لجثمان الشهيد موسوي في مبنى معراج الشهداء بطهران
اقامة مراسم الوداع لجثمان الشهيد موسوي في مبنى معراج الشهداء بطهران
28 كانون الأول 2023
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة
27 كانون الأول 2023
اليمن صخرة بوجه السفن ‘‘الإسرائيليّة‘‘
اليمن صخرة بوجه السفن ‘‘الإسرائيليّة‘‘
27 كانون الأول 2023
تعرفوا على رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘.. ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
تعرفوا على رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘.. ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
27 كانون الأول 2023
قائد الثورة يستقبل جمعا من السيدات بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء (س)
قائد الثورة يستقبل جمعا من السيدات بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء (س)
27 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة