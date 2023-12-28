حزب الله: المعادلة أصبحت مختلفة تماما مع ‘‘إسرائيل‘‘ وجاهزون لكل الاحتمالات

وقال النائب حسن فضل الله: "إمكانيات حزب الله تطورت بشكل كبير وخصوصا بعد 2006 (حرب تموز بين إسرائيل وحزب الله)، وهناك إرادة قوية وجاهزية في الميدان ودقة وتحكم"، متابعا: "التضحيات التي نقدمها في جنوب لبنان هي جزء من المعركة الكبرى لمنع الإسرائيلي من تحقيق أهدافه".



وأردف فضل الله: "نحن نعمل على هدفين..أولهما إسناد غزة، والثاني الدفاع عن أرضنا ومنع النتائج الكارثية إذا حقق الإسرائيلي أهدافه".



وأكمل النائب اللبناني عن "حزب الله": "المعادلة مختلفة تماما، ولأول مرة المواقع الإسرائيلية على الحدود تصبح أهدافا يومية مع استنزاف الجيش الإسرائيلي".



وقال: "جاهزون لكل الاحتمالات، وكل مرحلة لها متطلباتها وطرقها سواء على المستوى السياسي أو العسكري..إسرائيل ليس لها في لبنان إلا الهزيمة، ولدينا الإمكانات والأهم أن لدينا إرادة هائلة".