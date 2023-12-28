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الخميس 28 كانون الأول 2023 ساعة 10:04

حزب الله: المعادلة أصبحت مختلفة تماما مع ‘‘إسرائيل‘‘ وجاهزون لكل الاحتمالات

حزب الله: المعادلة أصبحت مختلفة تماما مع ‘‘إسرائيل‘‘ وجاهزون لكل الاحتمالات
وقال النائب حسن فضل الله: "إمكانيات حزب الله تطورت بشكل كبير وخصوصا بعد 2006 (حرب تموز بين إسرائيل وحزب الله)، وهناك إرادة قوية وجاهزية في الميدان ودقة وتحكم"، متابعا: "التضحيات التي نقدمها في جنوب لبنان هي جزء من المعركة الكبرى لمنع الإسرائيلي من تحقيق أهدافه".

وأردف فضل الله: "نحن نعمل على هدفين..أولهما إسناد غزة، والثاني الدفاع عن أرضنا ومنع النتائج الكارثية إذا حقق الإسرائيلي أهدافه".

وأكمل النائب اللبناني عن "حزب الله": "المعادلة مختلفة تماما، ولأول مرة المواقع الإسرائيلية على الحدود تصبح أهدافا يومية مع استنزاف الجيش الإسرائيلي".

وقال: "جاهزون لكل الاحتمالات، وكل مرحلة لها متطلباتها وطرقها سواء على المستوى السياسي أو العسكري..إسرائيل ليس لها في لبنان إلا الهزيمة، ولدينا الإمكانات والأهم أن لدينا إرادة هائلة".
مصدر : وكالات
رقم : 1105435
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