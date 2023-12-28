طائرة مسيّرة انتحارية تستهدف الجولان المحتلة لأول مرة منذ بدء حرب غزة

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحادث، رغم وقوع أضرار في أحد المباني.



هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن هذا الهجوم، حيث قالت في بيان: "استمرارا على نهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفا حيويا في أراضينا المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة إلياد، بالأسلحة المناسبة".



وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو".



وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الأربعاء، "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي قرب مطار أربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر".



وأمس الثلاثاء، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة الشدادي السورية برشقة صاروخية وإصابة أهدافها.