قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية

وفي تصريح للصحافيين على هامش زيارته التفقدية امس لوحدة 840 الصاروخية التابعة للقوة البرية بمدنية كاشان (وسط البلاد)، اكد "العميد حيدري" على مواصلة الجهود لدى قطاع الصناعات العسكرية لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات العسكرية للبلاد عبر التعويل على الانتاج المحلي.



واضاف، ان مشروع "لبيك -2" ياتي في هذا الاطار، وسيتم على اساسه ومن خلال متباعة هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، توطين انتاج الاسلحة المستخدمة لدى القوة البرية للجيش الايراني.



ومضى الى القول : ان سلاح البر التابع لجيش الجمهورية الاسلامية، يمتلك انواع الصواريخ النقطوية الذكية، من اجل الرد على جميع التهديدات وفي اقصر وقت ممكن ممكنة.