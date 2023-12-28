عبداللهيان: السلام في القوقاز يتحقق بمساهمة الدول الاقليمية والجوار

وفي تدوينة نشرها عبر الفضاء الافتراضي مساء الاربعاء، اشار "امير عبداللهيان" الى مباحثاته في يريفان مع رئيس الوزراء الارميني "نيكون باشينيان" ووزير خارجية هذا البلد "ارارات ميرزوفيان"، فضلا عن اللقاء الذي جمعه مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الارميني "غريغوريان"؛ مبينا انه استعرض خلال هذه اللقاءات اخر التطورات وايضا السبل الكفيلة بارساء السلام المستديم في منطقة القوقاز الجنوبية، وايضا القضايا الثنائية.



واضاف : في السياق ذاته، تم خلال المباحثات التي جرت الليلة الماضية مع وزيري الخارجية الروسي والاذربيجاني، التشاور حول مستجدات عملية حل الخلافات وفقا للآلية الاقليمية 3+3.



واكمل الوزير امير عبداللهيان : ان توسيع التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي، سيضع افاقا واضحة على مسار العلاقات التجارية بين طهران ويريفان.