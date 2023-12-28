سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني

وفي مراسم تشييع الشهيد رضي موسوي في طهران، شدّد سلامي على أنّ "طوفان الأقصى عملية مستقلة ولا تأثير لأي قوة خارجية بها"، وهي "بعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد قاسم سليماني، والذي ما زال قائماً ضمن خيارات كثيرة"، مضيفاً أنّ إيران "تتبنى العمليات التي تقوم بها من دون خوف من أي كان".



وأوضح أنّ "طوفان الأقصى هي نتاج معاناة ومواجهة فلسطينية كاملة، كما أنّها ردّ فعل على الاحتلال وممارساته العدوانية بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين".



كما بيّن سلامي، في السياق، أنّ "لدى جبهة المقاومة مشتركات كثيرة، لكن لكل محور فيها استقلاليته في التحرك"، مشيراً إلى أنّ "أنصار الله هي حركة مستقلة ولا تتدخل طهران في قراراتها، فهي من تقرر تحركها، وكذلك المقاومة في العراق".



وأيضاً، فإنّ "حزب الله في لبنان، ورغم ارتباطه بمحور المقاومة، هو يقرّر بنفسه بحسب مصالح الشعب الفلسطيني"، ذلك لأنّ "كل ركن من أركان جبهة المقاومة يعمل وفق مكوناته الوطنية، وما يجمعنا معاً هو مقاومتنا الإسلامية"، وفق ما أكد اللواء سلامي.



وتابع: "سنبقى حتى آخر نفس ولحظة ندعم الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أنّ "الاحتلال يدفع ثمن عدوانه وهو في انهيار وانهزام كاملين، فالمقاومة والشعب لن يسمحا باستمرار هذا العدوان".



الشهيد رضي.. الدعامة الأساسية للمقاومة

وبشأن الشهيد القائد رضي موسوي، فأكّد سلامي أنّه "كان الدعامة الأساسية للمقاومة في المنطقة، بحيث نرى جهوده اليوم في سوريا ولبنان وفلسطين".



وأضاف سلامي، خلال مراسم تشييعه، أنّ "الشهيد رضي قضى عمره في الجهاد والتضحيات، وكان رفيقاً للمجاهد الشهيد قاسم سليماني"، مشدداً على أنّ "العدو اليائس المهزوم هو نتيجة جهاده".



ولفت إلى أنّ كيان الاحتلال الإسرائيلي "كان يعرف الشهيد موسوي جداً، وربما أكثر منّا، لأنّه تلقّى ضربات ثقيلة منه"، وهو أيضاً "يُدرك مدى تأثير الشهيد موسوي في سلسلة القوة على جبهة المقاومة التي تتصدى له وللولايات المتحدة".



وأردف سلامي بالقول: "لن نصمت على استهداف واستشهاد أبناء وطننا، بحيث سيكون انتقامنا جدياً وشديداً، ولن يكون غير إنهاء الكيان الإسرائيلي".



وفي وقتٍ سابق، أكّد المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني، العميد رمضان شريف، أنّ انتقام بلاده للشهيد رضي موسوي "سيكون ضربةً للصهاينة، ولن يكون عملية إعلامية".



وشدّد العميد شريف على أنّ الاحتلال الإسرائيلي "لن يكون في مأمن من الانتقام الإيراني لدماء الشهيد القائد موسوي".



يأتي ذلك بعدما استشهد القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإسلامية في إيران السيد رضي موسوي قبل أيام في عدوان إسرائيلي استهدف محيط منطقة السيدة زينب في ريف العاصمة السورية دمشق.



وأكّد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادر جهرمي، أنّه سيتم توجيه الرد المناسب على هذا العمل الإرهابي المجرم في الزمان والمكان المناسبين.

