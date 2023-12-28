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الخميس 28 كانون الأول 2023 ساعة 10:27

لافروف: رفع الظلم عن الفلسطينيين هو الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

لافروف: رفع الظلم عن الفلسطينيين هو الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
وفي تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، دعا لافروف إلى "وقف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط"، مندداً بكل "الأعمال الإرهابية والعقاب الجماعي".

ورأى أنّ مؤامرات الدول الغربية "التي تنحسر هيمنتها هي السبب إلى حدٍّ كبير وراء الزج بالعالم في حالة من الفوضى"، مشيراً إلى "استمرار العواصف في العالم".

ووفقاً لوزير الخارجية الروسي، فإنّ أحد الأسباب وراء ذلك هو أنّ الدوائر الحاكمة في الغرب "تثير أزمات على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها، من أجل حل قضاياها على حساب الشعوب الأخرى".

كذلك، حذّر لافروف من "عدم إمكان أحد في العالم من أن يتأكد من الإفلات سالماً من  المكائد الغربية، في عام 2024"، موضحاً أنّه "لا يمكن حماية أحد من هذه المكائد الجيوسياسية، في ظل الظروف التي يتشبث فيها الغرب بالهيمنة التي تنفلت من بين يديه، وهناك إدراك متزايد لهذا الأمر".

يُذكر أنّ لافروف أكد في وقت سابق أنّ هجوم حركة حماس على الاحتلال الإسرائيلي في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي "لم يحدث من فراغ".

كما شدّد على "ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على إقامة دولة فلسطينية مباشرة"، على أن يتم ذلك بعد وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.
رقم : 1105452
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