أبرز تطورات اليوم الـ 83 للعدوان الصهيوني على غزة

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسل الميادين الذي أشار أيضاً إلى حصول اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محور مدينة خان يونس.



وتحدث مصدرنا عن "شهيدة وعدد من الجرحى من جرّاء قصف الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة".



واستهدفت قوات الاحتلال منزلاً في دير البلح وسيارة مدنية كانت تقل جرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، لافتاً إلى ارتقاء "7 شهداء وعدد من الإصابات في استهداف المنزل".



افاد المصدر إن الاحتلال استهدف سيارة مدنية كانت تنقل جرحى من دير البلح ما أدى إلى استشهاد جميع من كان فيها.



في غضون ذلك، استُشهد وأصيب العشرات، الأربعاء، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي أمام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وشن طيران الاحتلال، غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع، لا سيما مخيمي البريج والمغازي، ووصلت القذائف إلى مراكز الإيواء، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء.



وتنفذ قوات الاحتلال جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 82 يوماً. وأفاد مصدر بأنّ العدوان على غزة حوّل المستشفيات إلى مراكز صحية صغيرة غير قادرة على تقديم الخدمات، وتعمل بطاقة لا تتجاوز 30%.



وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزّة، أشرف القدرة، بأنّ الاحتلال ارتكب 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها، راح ضحيتها 195 شهيداً و325 إصابة في 24 ساعة، بينما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



واعتبرت المنسقة الطبية لمنظمة "أطباء بلا حدود" في القدس، جيليميت توماس، أنّ "الرعب في قطاع غزّة وصل لدرجة لم تعد هناك كلمات لوصفه".



وأوضحت توماس في حديثها لإذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية، أنّ ضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزّة منذ ما يزيد عن 80 يوماً هم المدنيون.