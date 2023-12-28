محور المقاومة مستمر بمساندة الشعب الفلسطيني والرد على جرائم العدو الصهيوني

وفي هذا الصدد قال وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء الركن محمد العاطفي، إن الجمهورية اليمنية لديها عدد من الخيارات الاستراتيجية، التي لن تتوانى عن اتخاذها متى اضطُرت إلى ذلك.



وأعلن العاطفي، خلال اجتماع استثنائي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حكومة صنعاء"جاهزية القوات المسلحة اليمنية لتلقين الأعداء أقسى الضربات الموجعة والقوية، إذا ما استمرت جرائمهم وحصارهم على الشعب الفلسطيني، أو فكروا في المساس بأمن الجمهورية اليمنية وسيادتها".



وشدد على أن الموقف اليمني، الداعي إلى وقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم ورفع الحصار الخانق عنه، موقف ديني وأخلاقي يتوافق مع كل القوانين الإنسانية والدولية.



من جهته، أشار وزير الداخلية في حكومة صنعاء، اللواء عبد الكريم الحوثي، إلى أنّ جميع القوات الأمنية في حالة استنفار عام، وجاهزية عالية، واستعداد تام للقيام بواجبها بالتعاون والتنسيق المشتركين مع القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي.



وحذر قادة القوات المسلحة والأمن اليمنية في صنعاء الولايات المتحدة وشركاءها من مغبة عسكرة البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، والإضرار بأمن الملاحة الدولية، خدمةً للكيان الإسرائيلي المحتل.



وعرضوا الجاهزية القتالية لمختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية، البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والصاروخية والأمنية، ومجمل المهمّات المنوطة بها، في ظل المرحلة الحساسة والمفصلية.



بالتزامن، أفاد مراسل قناة "فوكس نيوز" الأميركية، اليوم الأربعاء، بأنه، لأول مرة في التاريخ، تُسقط سفينة حربية أميركية صاروخاً باليستياً في أثناء القتال، قائلاً إن ذلك حدث 3 مرات بالأمس في اليمن.



ويوم أمس، تناولت مجلّة "ريسبونسابل ستيتكرافت" الإلكترونية، التابعة لمعهد "كوينسي للدراسات" الأميركي، تقريراً تحدثت فيه عن الهجمات من اليمن في البحر الأحمر.



وقالت المجلة إن اليمنيين "هم سادة الحرب غير المتكافئة، وحققوا أهدافهم إلى حدّ كبير"، مضيفة: "من بين الأهداف فرض التكاليف على إسرائيل وحلفائها، وإظهار نفوذهم الإقليمي".



يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية والإقليمية إنشاء تحالف بحري بهدف منع اليمن من استهداف السفن الإسرائيلية المتوجهة إلى فلسطين المحتلة.



وشكَّلت جبهة اليمن، منذ إعلان صنعاء رفضها المطلق للعدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مرتكزاً مهمّاً في معادلة المواجهة الدائرة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، أطلقت خلالها القوات المسلحة اليمنية سلسلةً من العمليات العسكرية في البحر الأحمر، وتحديداً في مضيق باب المندب، ضد السفن وقوافل الشحن المتجهة إلى "إسرائيل"، فارضةً حصاراً بحرياً على ميناء إيلات وكيان الاحتلال.



وفي سياق متصل أكدت المقاومة الإسلامية في العراق ضربها، الأربعاء، هدفاً حيوياً في مستوطنة "إلياد"، جنوبي فلسطين المحتلة، بالأسلحة الملائمة.



وأكدت أن العملية تأتي استمراراً لنهج مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهالي غزة، ورداً على الجرائم الإسرائيلية بحقهم، ولاسيما النساء والأطفال والشيوخ منهم، في ظل عدوان الاحتلال المتواصل. وشدّدت المقاومة، في بيانها، على أنها مستمرة في "دكّ معاقل العدو".



وأيضاً، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر الأربعاء، مركزاً للتجسس الفني تابعاً للكيان الصهيوني قرب أربيل، رداً على المجازر.



ومن جهته، أكد مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وقوع هجوم بمسيّرة ضد القوات الأميركية و"قوات التحالف" في قاعدة أربيل الجوية في العراق، صباح الـ 27 من كانون الأول/ديسمبر.



ولفت المسؤول إلى أن عدد الهجمات ضد القوات الأميركية في سوريا والعراق وصل إلى 106 هجمات على الاقل، منذ الـ17 من تشرين الاول/أكتوبر الماضي.



وفي وقت سابق، نشرت المقاومة مشاهد توثّق إطلاقها طائرة مسيّرة على قاعدة للقوات الأميركية قرب مطار أربيل، شمالي العراق. وقالت المقاومة، في بيان، إنها استهدفت القاعدة بالطيران المسيّر.



واعترفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأنّ طائرة من دون طيار تمكنت من تجاوز الدفاعات الأميركية في قاعدة في العراق، وأصيب أميركيان، والثالث في حالة حرجة.



وأضافت أن ذلك كان سيحدث، عاجلاً أو آجلاً، وسيتعرض الجنود الأميركيون لأذى خطير في "الاستهدافات المميتة ضد قواعدنا الأميركية في الشرق الأوسط"، مشيرةً إلى أن الرئيس جو بايدن يعرّض القوات الأميركية للخطر.



وقبل أيام، أكدت المقاومة أنّها ضربت هدفاً حيوياً في البحر المتوسط بالأسلحة الملائمة، مؤكدةً تحقيق إصابة مباشرة.



وبدوره أعلن حزب الله اللبناني مساء الأربعاء استهداف مستوطنة كريات شمونة بـ30 صاروخ "كاتيوشا".



وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة وردا على ‏جرائم العدو المتكرّرة واستهدافه لمنازل المدنيين في بنت جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر البوم الأربعاء‎ مستعمرة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا".



ومساء اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة، إثر صواريخ تم إطلاقها من لبنان، أدت إلى اندلاع حرائق.



هذا وأكد حزب الله اللبناني في وقت سابق من اليوم، استهدافه تجمعات لجنود ومواقع عسكرية صهيونية جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.