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الخميس 28 كانون الأول 2023 ساعة 10:59

مخبر: إيران ملتزمة بأمن وسيادة ووحدة الأراضي العراقية

مخبر: إيران ملتزمة بأمن وسيادة ووحدة الأراضي العراقية
وافادت ارنا، ان "مخبر" استقبل يوم الأربعاء، وزير النفط العراقي "حيان عبد الغني السواد"، وقال في هذا اللقاء : على الرغم من وجود العديد من فرص التعاون المشترك في مجالات النفط، إلا أن التعاون الاقتصادي بين بين البلدين ولاسيما في مجالات الزراعة والصناعات والتكنولوجيا، لم يسجل تطورا بما يليق والعلاقات السياسية.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية الاول : يجب تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين طهران وبغداد، في أسرع وقت ممكن؛ لافتا في هذا الخصوص الى وجود قواسم مشتركة ثقافية ودينية ولغوية كثيرة بين ايران والعراق، والتي تميّز البلدين على سائر البلدان.

كما قدم مخبر، التهنئة والتعزية باستشهاد السيد رضي الموسوي، وأكد : إن هذا الشخص الغالي له دور كبير في محور المقاومة نظرا لتاريخه النضالي الطويل ضد التيارات التكفيرية، بما فيها داعش، ولا شك أن المجاهدين سيثأرون لدمه.

على صعيد اخر، ثمن النائب الأول للرئيس مواقف الحكومة العراقية "المميزة والمناسبة" حيال المآسي بغزة، مصرحا : جرائم الكيان الصهيوني تؤلم قلب كل إنسان، وبتعاون أحرار العالم يجب أن تتوقف هذه المجازر في أسرع وقت ممكن، ومبينا ان سبب غضب أمريكا والكيان الصهيوني والانتقام من النساء والأطفال الفلسطينيين، ناجم عن كسر هيمنتهم في العالم.

الى ذلك، اعتبر وزير النفط العراقي، انه يزور الجمهورية الاسلامية بهدف توطيد العلاقات بين البلدين أكثر فاكثر، فضلا عن تنفيذ التوافقات، وخاصة المشاريع في مجالي النفط والغاز.

وأكد السواد خلال اللقاء مع مخبر اليوم : بالإضافة إلى العلاقات الدينية والسياسية الرفيعة، يجب تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيعها، كما أن تطوير التعاون الثنائي الشامل يشكل أهم هدف للدى العراق.

وأضاف وزير النفط العراقي : جرت مفاوضات جيدة وبناءة للغاية مع الجانب الإيراني في مجالات الاستثمار داخل المناطق الحدودية المشتركة والاستفادة من تجارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات تكرير النفط والغاز والبتروكيماويات.

وتابع، الشركات الايرانية الناشطة في مجالي النفط والغاز، مدعوة للاستثمار وتطوير قطاع الطاقة في العراق.

وأشار وزير النفط العراقي، إلى عقد وتشكيل لجان مشتركة ومتخصصة في مجالات الطاقة بين طهران وبغداد؛ لافتا بان اللجان المشتركة استعرضت بعض الاتفاقات، فيما يتعلق بالنفط الخام وإعادة الإعمار وبناء المصافي، والاستثمار في قطاع الغاز وحفر واستكشاف الآبار البحرية وأراضي النفط والغاز في العراق.

وأكمل ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها تجارب ونجاحات جيدة وقيمة للغاية في مجال استخراج النفط وبناء مصافي التكرير، وقد ابدت استعدادها للتعاون في ظل وجود حقول مشتركة للنفط والغاز بين البلدين.
رقم : 1105467
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